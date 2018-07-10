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Зеленоградские выпускники заработали 38 высших баллов на ЕГЭ 10.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Итоговые 100 баллов набрали 38 выпускных работ зеленоградских школьников на Единых государственных экзаменах в 2018 году. Несколько учениц при этом показали высший результат по двум предметам. Год назад в Зеленограде было всего 17 стобалльных выпускников.

В общей сложности 13 зеленоградских учебных заведений подготовили стобалльников. Особенно отличилась школа № 853 — 12 высших результатов; в школе № 1353 — пять работ по 100 балов; по четыре — в школах № 1557 и 718; по две — в школах № 852, 1151, 1194 и 1528. По одной — в школах № 618, 842, 854, 1739 и 2045.

  • № 853: русский язык — 5, литература — 3, химия — 3, биология — 1.
  • № 1353: русский язык — 2, литература — 2, химия — 1.
  • № 718: русский язык — 3, литература — 1.
  • № 1557: физика — 2, математика — 1, русский язык — 1.

«Больше всего 100-балльных результатов получено по русскому языку — 22. По шесть 100-балльных результатов принесли литература и химия. Физика „отметилась“ двумя высшими результатами, и по одному — математика и биология», — сообщает префектура.

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