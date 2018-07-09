Осы свили гнездо на остановке «Солнечная аллея» напротив МИЭТа

Осиное гнездо внушительных размеров заметила местная жительница на автобусной остановке «Солнечная аллея» (в сторону Центрального проспекта). «Твари там летают огромные», — сообщила она Zelenograd.ru.
Мы позвонили на горячую линию «Мосгортранса», на чьем балансе находятся остановочные пункты, по телефону 8 (499) 264-82-85. Там сказали перезвонить в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону 8 (495) 539-54-54, где заявку приняли. Но сказали, что могут рассматривать ее до 30 дней.
По просьбе Zelenograd.ru гнездо осмотрела пчеловод зеленоградской пасеки Альбина Даутова. Она подтвердила, что гнездо осиное, но выглядит пустым, покинутым осами. Кроме того, сотрудники пасеки не имеют полномочий и возможностей работать с осиными поселениями.
Также мы сообщили о «находке» в управу района Старое Крюково, где нас заверили, что разберутся с проблемой в кратчайшие сроки. Возможно, в течение суток.
В июле 2017 года пчелиной рой в 4-м микрорайоне снял с дерева лифтер местного «Жилищника», по совместительству оказавшийся профессиональным пчеловодом. Для временной эвакуации он поместил пчел в картонную коробку и несколько дней ухаживал за пчелами, вывесив контейнер за окно, пока не перевез в Ложки, где живет, а затем на собственную пасеку в другой регион.
Месяцем ранее, в июне, рой пчел облюбовал остановочный автобусный павильон на Крюковской площади. Тогда его прогнала своей палочкой-тростью сотрудница зеленоградского автокомбината.
В 2016 году «приблудившийся» над пешеходной дорожкой в 12 микрорайоне пчелиный рой эвакуировали на зеленоградскую пасеку с помощью местного пчеловода Альбины Даутовой.
В подобных чрезвычайных ситуациях следует сразу обращаться в управу соответствующего района, куда мы также сообщили о возникшей проблеме.
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