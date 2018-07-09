Осы свили гнездо на остановке «Солнечная аллея» напротив МИЭТа

Осиное гнездо внушительных размеров заметила местная жительница на автобусной остановке «Солнечная аллея» (в сторону Центрального проспекта). «Твари там летают огромные», — сообщила она Zelenograd.ru.

Мы позвонили на горячую линию «Мосгортранса», на чьем балансе находятся остановочные пункты, по телефону 8 (499) 264-82-85. Там сказали перезвонить в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону 8 (495) 539-54-54, где заявку приняли. Но сказали, что могут рассматривать ее до 30 дней.

По просьбе Zelenograd.ru гнездо осмотрела пчеловод зеленоградской пасеки Альбина Даутова. Она подтвердила, что гнездо осиное, но выглядит пустым, покинутым осами. Кроме того, сотрудники пасеки не имеют полномочий и возможностей работать с осиными поселениями.

Также мы сообщили о «находке» в управу района Старое Крюково, где нас заверили, что разберутся с проблемой в кратчайшие сроки. Возможно, в течение суток.