Центр инноваций открылся в торговом центре «Мега Химки» и проработает до 15 июля. В нём собраны разнообразные новинки современной техники — от систем виртуальной реальности до роботов, играющих в футбол. Познакомиться и протестировать их могут бесплатно дети и взрослые, вход в Центр инноваций свободный.
Пространство современной интеллектуальной техники расположено в Центре Культуры на центральном «Вкусном бульваре» «Меги» — на первом этаже в зоне кафе и ресторанов.
В «Технопарке» собрана эксклюзивная продукция от ведущих мировых производителей интеллектуальной техники: умные роботы, системы виртуальной реальности, квадрокоптеры, которые готовы подняться в воздух. Всё это приведёт в восторг не только детей, но и искушенных взрослых, считают в «Меге».
"С помощью Центра Инноваций мы решили предоставить гостям «Меги Химки» возможность погрузиться в мир новых технологий, протестировав интеллектуальные продукты, которые делают нашу жизнь комфортнее и ярче, а также дарят незабываемые эмоции, будь то управление дроном или катание на электробайке", — прокомментировала новшество Татьяна Прохорова, управляющая торговым центром «Мега Химки».
В новом пространстве проходят презентации продуктов с демонстрацией их особенностей и процесса использования.
Специально для детей есть также детский кинотеатр и роботы, играющие в футбол.
Выставка работает по графику торгового центра (с воскресенья по четверг 10:00—23:00, пятница и суббота 10:00—0:00). Возрастных ограничений для посещения центра нет, но для тестирования определённых разработок — например, электросамоката или электробайка — нужно достигнуть определенного возраста.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В июле и все лето
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.