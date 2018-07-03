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В Меге Химки заработал Центр инноваций — технические новинки можно увидеть и протестировать бесплатно 03.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Центр инноваций открылся в торговом центре «Мега Химки» и проработает до 15 июля. В нём собраны разнообразные новинки современной техники — от систем виртуальной реальности до роботов, играющих в футбол. Познакомиться и протестировать их могут бесплатно дети и взрослые, вход в Центр инноваций свободный.

Пространство современной интеллектуальной техники расположено в Центре Культуры на центральном «Вкусном бульваре» «Меги» — на первом этаже в зоне кафе и ресторанов.

В «Технопарке» собрана эксклюзивная продукция от ведущих мировых производителей интеллектуальной техники: умные роботы, системы виртуальной реальности, квадрокоптеры, которые готовы подняться в воздух. Всё это приведёт в восторг не только детей, но и искушенных взрослых, считают в «Меге».

"С помощью Центра Инноваций мы решили предоставить гостям «Меги Химки» возможность погрузиться в мир новых технологий, протестировав интеллектуальные продукты, которые делают нашу жизнь комфортнее и ярче, а также дарят незабываемые эмоции, будь то управление дроном или катание на электробайке", — прокомментировала новшество Татьяна Прохорова, управляющая торговым центром «Мега Химки».

В новом пространстве проходят презентации продуктов с демонстрацией их особенностей и процесса использования.

Специально для детей есть также детский кинотеатр и роботы, играющие в футбол.

Выставка работает по графику торгового центра (с воскресенья по четверг 10:00—23:00, пятница и суббота 10:00—0:00). Возрастных ограничений для посещения центра нет, но для тестирования определённых разработок — например, электросамоката или электробайка — нужно достигнуть определенного возраста.

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+7 (495) 76-76-746
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