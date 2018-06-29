Forbes подготовил первый собственный рейтинг российских высших учебных заведений. Национальный исследовательский университет — МИЭТ занял в сотне 21-е место.

Финансово-экономический журнал оценивал вузы по 10 параметрам, разбитым на три группы: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes (максимум 20 баллов). Последний учитывает «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников.

Вместе с качеством образования, научно-исследовательской, международной и финансовой деятельностью рассматривали карьерные перспективы студентов, среднюю зарплату выпускников, их трудоустроенность, востребованность в регионах и сколько из них стали предпринимателями.

Издание основывалось на данных мониторинга эффективности деятельности более 600 вузов, составленного Министерством образования. Поэтому в список не попали учебные заведения, находящиеся в ведении МВД, ФСБ и других силовых ведомств (они не отчитываются перед Минобрнауки). Кроме того, авторы рейтинга изучили биографии более 1600 представителей российской элиты — участников списка Forbes и их наследников, руководителей частных и государственных компаний, успешных чиновников и политиков.

В списке из ста лучших вузов страны МИЭТ оказался на 21-й позиции (41,47 балла), обогнав Российский университет дружбы народов, Московский авиационный институт, Московский энергетический институт, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ) и Томский государственный университет.

По качеству образования МИЭТ занимает шестую строчку в сотне и третью — среди национальных исследовательских университетов. Однако у зеленоградского вуза один из самых низких факторов Forbes — 0,67. Лидер рейтинга — Российская экономическая школа обошла остальных в позиции «Качество образования» и набрала в сумме с другими параметрами итоговые 50,73 балла из 100 возможных: самые высокие показатели по требованиям к абитуриентам, образовательной деятельности и уровню зарплат преподавательского состава.