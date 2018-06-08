Рейтинги вузов вышли в преддверии летней приёмной кампании, и МИЭТ сообщил о своих позициях в них. Зеленоградский университет поднялся до 25 места в Национальном рейтинге университетов «Интерфакса», опустился на 63 место в рейтинге «100 лучших вузов России» RAEX, стал 7-м в рейтинге Superjob.ru по уровню выпускников, работающих в сфере IT, и 20-м среди российских вузов в международном рейтинге университетов развивающихся стран Times Higher Education (THE).

Ежегодный Национальный рейтинг университетов информагенства «Интерфакс» включает 288 университетов России — МИЭТ занял в нём 25-ю строку (554 балла), поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым годом. На вершине рейтинга (1000 и 900+ баллов) — МГУ, МИФИ и Физтех. У МИЭТа значительно выросли показатели «Исследования» и «Социальная среда», как отмечают в вузе. Рейтинг составлялся по шести параметрам: помимо двух названных это образование, международная деятельность (интернационализация), инновации и бренд. Среди технических вузов Москвы в рейтинге МИЭТ пятый — после МИФИ, Физтеха, МИСиС и МГТУ им. Баумана.

На 63-м месте МИЭТ оказался в другой таблице — в ежегодном рейтинге «100 лучших вузов России» агентства RAEX. Здесь МИЭТ сдал на пять позиций с прошлого года, получив неплохой ранг по условиям для получения качественного образования и научно-исследовательской деятельности (54 и 50), но проиграв по востребованности выпускников работодателями (104-е место). В топе рейтинга те же — МГУ, Физтех и МИФИ, при этом на работу охотнее всего берут выпускников МГУ, РГУНиГ им. Губкина и ВШЭ, как следует из данных рейтинга. Для его составления провели анкетирование и статистику 145 вузов, в том числе средний балл поступивших абитуриентов, а также онлайн-опросы среди 30 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.

Зато в рейтинге технических вузов России по уровню зарплат работающих в IT-сфере выпускников, представленном superjob.ru, МИЭТ улучшил свои позиции, заняв 7-е место. Средняя заработная плата IT-шников из МИЭТа, по итогам исследования — 93 000 рублей, что на 10 000 рублей больше показателей прошлогоднего рейтинга. В исследовании рассматривались молодые специалисты, окончившие вуз 1-5 лет назад. Максимальные зарплаты — 120-150 тысяч рублей — у выпускников Физтеха, МГТУ им. Баумана, МИФИ и питерского ИТМО, при этом «потолок» зарплат у них вырос за последний год на 10-22 тысячи рублей.

И наконец, МИЭТ снова вошёл в число лучших университетов развивающихся стран по версии британского агентства Times Higher Education (THE). Рассматривались 42 государства с активно развивающейся экономикой, в том числе Россия, в рейтинг попали более 350 университетов, как сообщал МИЭТ. Сам он располагается на 20-м месте среди российских вузов и в диапазоне 301-350 позиций общего рейтинга (год назад был на 16 и 201-250 позициях соответственно). В топ-10 — девять университетов Китая, Тайваня, ЮАР и российский МГУ на 3-м месте, на 11-м месте — Физтех. Рейтинг построен на основе 13 показателей эффективности, сгруппированных в пять категорий, а также результатов ежегодного глобального экспертного опроса представителей международного академического сообщества и работодателей.