Программу лояльности запустили в столице для владельцев транспортной карты «Тройка». С ее помощью можно копить бонусы и скидки от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте, сообщает Московский метрополитен.

Сейчас, в течение первого месяца, проект работает в пилотном режиме, пока разработчики совершенствуют процесс начисления и списания бонусов. «Услуга доступна пассажирам, которые пользуются билетом „Кошелек“. Участники программы могут получать бонусы при совершении покупок у компаний-партнеров и обменивать их на скидки у этих компаний. Накопленные бонусы можно использовать для пополнения тарифа „Кошелек“ на карте „Тройка“, при этом один бонус равен одному рублю», — цитируют на сайте метрополитена первого замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

Бонусы начисляются в сроки, установленные партнером программы. В течение первого месяца с момента регистрации в программе участникам будут начислять дополнительные 30 процентов к начисленным бонусам.

В проекте участвуют уже более пяти тысяч торговых точек. Среди них такие, как торговая сеть «Перекресток», обувные магазины Kari, сеть кофеен «Шоколадница», аптечная сеть «36,6», магазины мужской одежды Kanzler и другие. Полный перечень — на сайте gorodtroika.ru и в мобильном приложении «Город», уточняет метрополитен. Бонусы можно использовать с момента, как их накопится более сотни.

Чтобы подключиться к программе, нужно пройти регистрацию на упомянутых сайте или приложении, которое доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Чтобы зарегистрироваться, сначала нужно ввести номер «Тройки». Затем в целях безопасности, для проверки информации, действительно ли карта принадлежит вам, вас попросят указать две последние станции метро, которые вы посетили за последние пять дней. Без этих данных вы не продвинетесь до стандартных полей: «фамилия-имя-отчество», «пол», «дата рождения», «номер телефона» и «адрес электронной почты». Соответственно, те, кто пользуется «Тройкой», но не ездит на метро, не попадают в программу. По крайней мере, пока проект работает в пилотном режиме.

«Пополнить „Тройку“ бонусами можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении, здесь же можно уточнить количество накопленных бонусов. После пополнения владельцу карты нужно будет активировать денежные средства, приложив „Тройку“ к желтому валидатору. Такие устройства установлены в каждом вестибюле метро. Помимо этого, активировать билет можно в мобильном приложении „Метро Москвы“ для владельцев смартфонов на базе Android», — говорится в сообщении метрополитена.