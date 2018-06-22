Пятьдесят лет назад в зеленоградской больнице провели первую операцию. На днях прошли торжественные мероприятия по случаю золотого юбилея хирургической службы клиники.

В начале 1968 года был введен в эксплуатацию главный корпус больницы, в отдельном крыле которого расположились отделения хирургии, урологии и гинекологии, гнойной хирургии, ЛОР и операционный блок, говорится на сайте учреждения.

Первым пациентом операционной стал 8-летний мальчик Женя, которому 11 марта 1968 года провели операцию по поводу гангренозного перфоративного аппендицита (прорыв аппендикса) — главный хирург больницы К. А. Файнберг, врачи-хирурги А. В. Баташов и Л. Н. Голубев, операционная сестра Т. В. Ануфриева и анестезиолог И. Д. Прокопьева.

Первый заведующий отделением гнойной хирургии Лев Николаевич Голубев и операционная медицинская сестра Тамара Владимировна Ануфриева — теперь легендарные люди — стали почетными гостями юбилейного торжества.