Пятьдесят лет назад в зеленоградской больнице провели первую операцию. На днях прошли торжественные мероприятия по случаю золотого юбилея хирургической службы клиники.
В начале 1968 года был введен в эксплуатацию главный корпус больницы, в отдельном крыле которого расположились отделения хирургии, урологии и гинекологии, гнойной хирургии, ЛОР и операционный блок, говорится на сайте учреждения.
Первым пациентом операционной стал 8-летний мальчик Женя, которому 11 марта 1968 года провели операцию по поводу гангренозного перфоративного аппендицита (прорыв аппендикса) — главный хирург больницы К. А. Файнберг, врачи-хирурги А. В. Баташов и Л. Н. Голубев, операционная сестра Т. В. Ануфриева и анестезиолог И. Д. Прокопьева.
Первый заведующий отделением гнойной хирургии Лев Николаевич Голубев и операционная медицинская сестра Тамара Владимировна Ануфриева — теперь легендарные люди — стали почетными гостями юбилейного торжества.
Еще один человек — легенда в истории зеленоградской хирургии Николай Николаевич Каншин, талантливый хирург и ученый, заслуженный изобретатель России.
Он возглавлял команду ученых, которая в содружестве с сотрудниками НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, с 1981 по 1998 год работала и занималась в больнице научно-исследовательской деятельностью.
Каншин разрабатывал новые методики и медицинские аппараты, брался за уникальные операции, которые впервые в стране проведены именно в стенах зеленоградской больницы, рассказал нынешний главврач городской больницы имени М. П. Кончаловского Олег Гриднев.
14 июня открыли памятную доску Каншину на первом этаже клиники, у входа в отделение гнойной хирургии, где преимущественно работал профессор.
Сегодня больница сотрудничает с кафедрой хирургии «первого меда» — Сеченовского университета. В клинике по-прежнему проводят уникальные операции с использованием революционных методик и новоизобретенного медицинского оборудования.
Замечательным подарком ко Дню медицинского работника и к 50-летию хирургической службы стало известие о поставке в больницу в ближайшее время второго ангиографа, сообщает медучреждение.
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