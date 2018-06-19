Сразу два проекта по созданию в Зеленограде парка культуры и отдыха предложили местные жители на портале «Наш город» в новом разделе «Мэр, у меня есть идея!».

Один из проектов называется «Создание парка культуры и отдыха в зеленоградском АО г. Москвы» (опубликован 14 июня). По мнению автора, в Зеленограде нет полноценного парка, который стал бы центром притяжения жителей округа и Московской области, а заодно даст «дополнительные рабочие места, которых в городе не хватает». В парке должны быть зоны отдыха и развлечения, набережная с мостками, велодорожки, досуговые зоны, точки общепита «и, конечно же и обязательно, аттракционы для детей и взрослых», говорится в описании идеи. В качестве образца автор приводит Лианозово, а территориально предлагает «парк Победы и место, где строится и никак недостроится аквапарк». Но не исключает другое место, которое можно выбрать голосованием.

Автор другого проекта, опубликованного 28 и 29 мая, предлагает создать парк в Крюково — крупнейшем на сегодняшний день районе Зеленограда.

«В самом густозаселенном районе города Зеленограда нет ни парка, ни лесопарковой зоны. Негде покататься с детьми на велосипедах, коньках, роликах, нет аттракционов и т. д. В основном все проводят время на школьных стадионах, когда они открыты. Либо на маленьких площадках возле дома. Так сложилось, что все большие зоны отдыха находятся в старой части Зеленограда — в той части города, до которой надо добираться, пересекая железную дорогу. А жители Крюковского района довольствуются только бульваром у Михайловского пруда и бульваром в 16-м микрорайоне», — описывает проблему местная жительница. Автор предлагает сделать парк в районе планируемого 21-го микрорайона между деревней Каменкой и 23-м микрорайоном.

К слову, эта идея вошла в семерку первых в новом разделе портала «Наш город», на котором каждый может проголосовать за понравившуюся идею.

Правда, это не так просто. Прежде всего нужно зарегистрироваться на двух интернет-ресурсах: портале государственных услуг города Москвы (через сайт Правительства Москвы) и на портале «Наш город». При регистрации на портале услуг нужно обязательно указать СНИЛС. После еще некоторых «мытарств» система объединит профили и через некий промежуток времени позволит вам поддержать понравившуюся идею. Голос примут, если в раздел «Мэр, у меня ест ь идея!» войти напрямую через портал «Наш город».