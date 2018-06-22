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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Московские власти просят смягчить санитарные требования к свалкам и мусоросжигающим заводам 22.06.2018 ZELENOGRAD.RU

К федеральным властям поступили предложения изменить законодательство для упрощения процедуры создания мусорных объектов в Москве — убрать публичные слушания и сократить размеры санитарно-защитных зон для мусоросжигательных заводов и станций сортировки мусора.

Предложения подготовлены столичным правительством и уже переданы в Минприроды и Росприроднадзор в неофициальном порядке, без сопроводительного письма, пишет «Коммерсантъ». С учетом дефицита мусорных мощностей предлагается предусмотреть в законе об отходах возможность строительства и эксплуатации в субъектах РФ площадок «накопления обработанных твердых коммунальных отходов для складирования отходов на срок до семи лет». Сегодня максимальный срок хранения отходов на временных площадках составляет 11 месяцев. Необходимость таких изменений, в частности, связана с тем, что эксплуатация свалок в черте Москвы возможна только до 2025 года, а временные площадки частично решат проблему нехватки мусорных мощностей.

Также московские власти настаивают на уменьшении размера санитарно-защитных зон сортировочных станций, объектов обезвреживания и перегрузки твердых коммунальных отходов (ТКО). Для мусоросжигательных заводов такая зона может составить 300 метров (сегодня — 500 м для объектов мощностью до 40 тысяч. тонн отходов в год и 1 километр — для объектов мощностью cвыше 40 тысяч тонн отходов в год), а для станций переработки и сортировки отходов «с использованием открытой площадки обращения с принимаемыми отходами» сократится с километра до 500 метров.

Также предлагается изменить Градостроительный кодекс, отменив проведение публичных слушаний при изменении вида разрешенного использования земель для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, заменив их на решение специальной комиссии.

Уменьшение таких зон необходимо и для создания «погрузочно-разгрузочных железнодорожных кластеров», говорится в документе. Минимальный размер санитарной зоны — 100 метров — предлагается для объектов сортировки и переработки «с использованием оборудованных зданий, строений и закрытых сооружений для обращения с принимаемыми отходами» и «мобильных установок для сортировки или перегрузки несанкционированных свалок ТКО». Это совпадает с размером железнодорожных полос отвода.

Собеседники газеты называют предлагаемые меры временными, необходимыми для разрешения «очень сложной» ситуации с мусором в Москве и области. Вместе с тем источники «Коммерсанта» назвали маловероятной возможность введения предлагаемых изменений в законодательство — в частности, они сомневаются, что «Минприроды, которому, вероятно, придется вносить поправки, возьмет на себя ответственность за такую идею».

Как нужно изменить санитарные требования к свалкам и мусоросжигающим завода в Москве и области?
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