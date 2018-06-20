Домашний интернет пропал у пользователей крупного провайдера в четверг 14 июня и появился только утром 17-го. Без интернета остались зеленоградцы в разных частях города. «Билайн» утверждает, что не мог получить доступ к своему оборудованию и предлагает компенсацию: немного денег и четыре дня бесплатного интернета.

Провайдер начал отвечать на возмущенные вопросы зеленоградских пользователей в соцсетях в пятницу: «Произошел обрыв оптического кабеля. Наши специалисты пытаются получить доступ у управляющей компании на крышу для проведения работ». В субботу вечером пользователям отвечали: «Проблема с доступом в связи с выходными». Около полуночи в воскресенье отчитывались: «Вопрос оказался достаточно сложным и требует времени».

В среду 20-го июня зеленоградские пользователи начали получать смс-рассылку: «В благодарность за ожидание устранения аварии дарим вам 4 дня пользования интернетом. Спасибо, что вы с нами». До того оставившим заявку по телефону присылали информацию о перерасчете, видимо, исходя из конкретного тарифа. «Мне компенсировал 59 рублей 31 копейку за провал в работе. Плачу 790 рублей в месяц — интернет+ТВ», рассказала жительница 3 микрорайона. В соцсетях такими суммами компенсации возмущаются — они не покрывают ущерба от перерыва в работе.