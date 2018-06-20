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«Билайн» подарил зеленоградцам четыре дня бесплатного интернета из-за масштабной аварии 20.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Домашний интернет пропал у пользователей крупного провайдера в четверг 14 июня и появился только утром 17-го. Без интернета остались зеленоградцы в разных частях города. «Билайн» утверждает, что не мог получить доступ к своему оборудованию и предлагает компенсацию: немного денег и четыре дня бесплатного интернета.

Провайдер начал отвечать на возмущенные вопросы зеленоградских пользователей в соцсетях в пятницу: «Произошел обрыв оптического кабеля. Наши специалисты пытаются получить доступ у управляющей компании на крышу для проведения работ». В субботу вечером пользователям отвечали: «Проблема с доступом в связи с выходными». Около полуночи в воскресенье отчитывались: «Вопрос оказался достаточно сложным и требует времени».

В среду 20-го июня зеленоградские пользователи начали получать смс-рассылку: «В благодарность за ожидание устранения аварии дарим вам 4 дня пользования интернетом. Спасибо, что вы с нами». До того оставившим заявку по телефону присылали информацию о перерасчете, видимо, исходя из конкретного тарифа. «Мне компенсировал 59 рублей 31 копейку за провал в работе. Плачу 790 рублей в месяц — интернет+ТВ», рассказала жительница 3 микрорайона. В соцсетях такими суммами компенсации возмущаются — они не покрывают ущерба от перерыва в работе.

Где находится крыша, к которой не было доступа и какая управляющая компания не предоставляла его, в пресс-службе «Билайна» не ответили. В зеленоградских «Жилищниках» сказали, что «Билайн» не обращался к ним по поводу доступа к своему оборудованию.

«Видимо, речь идет о чердаке какого-либо здания, где находится интернет-оборудование, — поделился своим мнением сотрудник „Билайна“. — Это постоянная проблема — получить ключи от чердака или подвала у коммунальщиков. Особенно в выходные или праздники. Это касается как жилых домов, так и разных предприятий и организаций».

«Точка ввода интернета находится в промзоне, дальше раздается по узлам (трафик делится между провайдерами), узлы обслуживают группы домов, — рассказал сотрудник IT-компании. — Фактически в Зеленоград приходят два кабеля — МГТС и „Комкора“. Дальше провайдеры тянут свои кабели по воздуху, поскольку под землей это делать дороже. Посмотрите — за проводами уже неба видно. Развелось много провайдеров, каждый вешает свою сеть».

«Это же абсурд, если целый административный округ зависит от единственного кабеля на чьей-то крыше, к которой даже не сподобились наладить круглосуточный доступ с дубликатами ключей, — негодует специалист в одном из телеграм-каналов, посвященных телекому, — отключился-то ведь не один этот дом». Коллеги философски отвечают ему «shit happens» и публикуют картинки различных катастроф.

Четыре дня бесплатного интернета и немножко денег — нормальная компенсация?
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