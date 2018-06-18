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Льготу на электричку для школьников и студентов приостановили до 1 сентября 18.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Завершился период предоставления 50-процентной скидки от полной стоимости билета для школьников и студентов очной формы обучения в пригородных поездах, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. До конца лета этим пассажирам нужно будет приобретать проездные документы за полную стоимость.

Согласно договору МТ ППК с департаментом транспорта Москвы и правительством Московской области 50-процентная скидка школьникам и студентам очной формы обучения предоставляется в течение всего года, за исключением периода с 15 июня по 31 августа включительно. Действие льготы возобновится 1 сентября 2018 года.

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