Завершился период предоставления 50-процентной скидки от полной стоимости билета для школьников и студентов очной формы обучения в пригородных поездах, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. До конца лета этим пассажирам нужно будет приобретать проездные документы за полную стоимость.
Согласно договору МТ ППК с департаментом транспорта Москвы и правительством Московской области 50-процентная скидка школьникам и студентам очной формы обучения предоставляется в течение всего года, за исключением периода с 15 июня по 31 августа включительно. Действие льготы возобновится 1 сентября 2018 года.
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