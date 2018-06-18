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Палатки с клубникой начали открывать в Зеленограде 18.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Сезонная палатка открылась у магазина «Перекресток» в 9 микрорайоне: клубнику из Волгограда продают по 300 рублей за килограмм, малину оттуда же — по 200 руб за полкило. Власти рассчитывают, что откроются еще четыре таких палатки, хоть и сомневаются, что продавцам это выгодно.

фото: Zelenograd.ru

На крюковском рынке краснодарская и воронежская клубника продается в среднем по 150 рублей за килограмм. В сетевых магазинах клубника стоит 300-350 руб. Подмосковная клубника готова к продаже, но в палатках пока не появилась — «спрашивайте в магазинах города», пишет производитель «Русская ягода» из Луховицкого района. А совхоз имени Ленина сообщает, что клубника еще не созрела.

Префектура сообщает, что лотки с клубникой и земляникой будут работать у корпусов 403а, 617а, 900, 1104 и 1446. В апреле депутаты районов Савелки и Крюково решили убрать из схемы размещения нестационарных торговых объектов эти лотки — в 6 и 14 микрорайонах. «Не хотят люди там торговать», пояснил глава управы района Савелки Андрей Макшанцев. «Несколько лет в схеме был этот адрес (1446), еще ни разу до нас сезонная клубника-земляника не доехала, поскольку это оказалось нерентабельно», сказал замглавы управы района Крюково Эдуард Кирсанов. Тем не менее, эти места оставили для торговцев ягодами.

В прошлом году в Зеленограде такие палатки открылись в июле. Время их работы в течение дня было неопределенным: клубнику подвозили в разное время, она быстро раскупается

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Владимир Комаров
Вчера, 14:00
Бред, какой смысл продавать клубнику за 300р, когда на рынке вкуснейшая клубника по 150-180
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