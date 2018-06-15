Автомобиль Ford Focus сыграл оверкиль в попытке эффектно вписаться между двумя машинами. Инцидент произошел в начале восьмого вечера в четверг, 14 июня.

По рассказам очевидцев, «Форд» на высокой скорости въехал на стоянку со стороны префектуры по направлению к культурному центру «Зеленоград». Миновав шеренгу припаркованных автомобилей, резко свернул налево и двинулся на свободное место, не сбавляя темпа. В результате врезался в KIA Soul, не успев вовремя затормозить, и лёг на крышу. В перевороте повредил еще одну легковушку — тоже «Форд Фокус».

Перед этим гулявшие рядом горожане наблюдали, как лихач «выпендривался» на парковке, дрифтил задним ходом, на полкорпуса высунувшись из окна. В машине с ним находился пассажир, обоим на вид лет двадцать с небольшим (по информации МК, водителю 18 лет, права он получил в 2017 году). Со слов одного из свидетелей, на заднем стекле авто была желтая наклейка с восклицательным знаком — такая же, как на автомобиле рядом (см. фото).

Лишь чудом никто из пешеходов, находившихся рядом, — а в их числе были семьи с детьми — не попал под удар. Пассажир также не пострадал и без посторонней помощи выбрался из перевернувшегося автомобиля. Водителя с подозрением на черепно-мозговую травму «скорая» доставила в больницу, откуда молодой человек самовольно ушел домой.