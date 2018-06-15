Автомобиль Ford Focus сыграл оверкиль в попытке эффектно вписаться между двумя машинами. Инцидент произошел в начале восьмого вечера в четверг, 14 июня.
По рассказам очевидцев, «Форд» на высокой скорости въехал на стоянку со стороны префектуры по направлению к культурному центру «Зеленоград». Миновав шеренгу припаркованных автомобилей, резко свернул налево и двинулся на свободное место, не сбавляя темпа. В результате врезался в KIA Soul, не успев вовремя затормозить, и лёг на крышу. В перевороте повредил еще одну легковушку — тоже «Форд Фокус».
Перед этим гулявшие рядом горожане наблюдали, как лихач «выпендривался» на парковке, дрифтил задним ходом, на полкорпуса высунувшись из окна. В машине с ним находился пассажир, обоим на вид лет двадцать с небольшим (по информации МК, водителю 18 лет, права он получил в 2017 году). Со слов одного из свидетелей, на заднем стекле авто была желтая наклейка с восклицательным знаком — такая же, как на автомобиле рядом (см. фото).
Лишь чудом никто из пешеходов, находившихся рядом, — а в их числе были семьи с детьми — не попал под удар. Пассажир также не пострадал и без посторонней помощи выбрался из перевернувшегося автомобиля. Водителя с подозрением на черепно-мозговую травму «скорая» доставила в больницу, откуда молодой человек самовольно ушел домой.
Другое дорожно-транспортное происшествие случилось около 10 утра в пятницу, 15 июня, на Жилинской улице в Андреевке возле ТЦ «Энергия».
Автомобиль Geely Emgrand, двигавшийся в направлении Пятницкого шоссе, решил развернуться из правого ряда. Во время манёвра он оказался на пути «Лады Самары» (ВАЗ-2114), ехавшей на приличной скорости в левом ряду. Получив удар в борт со стороны водителя, «Цзили» оказался вверх колесами.
И снова чудом никто серьезно не пострадал. По словам очевидцев, бригада «скорой» оказала участникам ДТП медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
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