Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Мечеть в Солнечногорске откроют рядом с Пятницким шоссе официально после 18 лет строительства 15.06.2018 ZELENOGRAD.RU

17 июня состоится официальное открытие мечети на улице Екатерининской в Солнечногорске. Она вмещает около 800 молящихся.

Мечеть начали строить ещё в 2000 году, здесь проходят пятничные, праздничные молитвы, сообщает администрация городского поселения Солнечногорск. «Мечеть небольшая, но для городского уровня, для Солнечногорска она хорошо подходит», — рассказал «Радио 1» председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов. Он добавил, что при мечети будут работать курсы по изучению Корана и основам вероучения.

фото: Mapio.net

15 июня мусульмане празднуют Ураза-байрам — исламский праздник, знаменующий окончание поста в месяц Рамадан. В Подмосковье для празднования подготовили 38 специальных площадок, в Москве — шесть (зеленоградских среди них нет). В прошлом году в Подмосковье в праздновании Ураза-байрама приняли участие более 85 тысяч мусульман. По данным правительства Московской области, один из самых массовых праздников прошел в Солнечногорском районе — семь тысяч человек.

В солнечногорскую мечеть ездят мусульмане и из Зеленограда. «В Зеленограде у нас мечети нет, к сожалению. Очень давно этот вопрос обсуждался и до сих пор не решают. Ближайшая мечеть в городе Солнечногорск, — сказал прихожанин солнечногорской мечети в эфире солнечногорского телевидения во время празднования другого исламского праздника, Курбан-байрама. — Мы все тут собираемся по мере возможности».

Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
 Реклама
Успейте приобрести путевку со скидкой в Зеленоградский лагерь ДЦО «Жемчужный берег» на Чёрном море Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Трансляции ЧМ по футболу в ресторане «Брецель» Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В июне и всегда

Интересные коллекции
Приятные цены.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама

Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
В июне и всегда

Интересные коллекции
Приятные цены.
Реклама
Реклама