15 июня мусульмане празднуют Ураза-байрам — исламский праздник, знаменующий окончание поста в месяц Рамадан. В Подмосковье для празднования подготовили 38 специальных площадок, в Москве — шесть (зеленоградских среди них нет). В прошлом году в Подмосковье в праздновании Ураза-байрама приняли участие более 85 тысяч мусульман. По данным правительства Московской области, один из самых массовых праздников прошел в Солнечногорском районе — семь тысяч человек.

В солнечногорскую мечеть ездят мусульмане и из Зеленограда. «В Зеленограде у нас мечети нет, к сожалению. Очень давно этот вопрос обсуждался и до сих пор не решают. Ближайшая мечеть в городе Солнечногорск, — сказал прихожанин солнечногорской мечети в эфире солнечногорского телевидения во время празднования другого исламского праздника, Курбан-байрама. — Мы все тут собираемся по мере возможности».