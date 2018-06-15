17 июня состоится официальное открытие мечети на улице Екатерининской в Солнечногорске. Она вмещает около 800 молящихся.
Мечеть начали строить ещё в 2000 году, здесь проходят пятничные, праздничные молитвы, сообщает администрация городского поселения Солнечногорск. «Мечеть небольшая, но для городского уровня, для Солнечногорска она хорошо подходит», — рассказал «Радио 1» председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов. Он добавил, что при мечети будут работать курсы по изучению Корана и основам вероучения.
15 июня мусульмане празднуют Ураза-байрам — исламский праздник, знаменующий окончание поста в месяц Рамадан. В Подмосковье для празднования подготовили 38 специальных площадок, в Москве — шесть (зеленоградских среди них нет). В прошлом году в Подмосковье в праздновании Ураза-байрама приняли участие более 85 тысяч мусульман. По данным правительства Московской области, один из самых массовых праздников прошел в Солнечногорском районе — семь тысяч человек.
В солнечногорскую мечеть ездят мусульмане и из Зеленограда. «В Зеленограде у нас мечети нет, к сожалению. Очень давно этот вопрос обсуждался и до сих пор не решают. Ближайшая мечеть в городе Солнечногорск, — сказал прихожанин солнечногорской мечети в эфире солнечногорского телевидения во время празднования другого исламского праздника, Курбан-байрама. — Мы все тут собираемся по мере возможности».
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