Тело пожилой зеленоградки с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили возле 17-этажного жилого дома.
Инцидент произошел около девяти часов вечера в среду, 13 июня, у корпуса 435, сообщил источник Zelenograd.ru, близкий к правоохранительным органам. Пенсионерка выпала из окна квартиры на 13-м этаже.
По словам очевидцев, на месте происшествия, кроме полиции, находились бригада «скорой» и пожарный расчет.
Следствие разбирается, был ли это несчастный случай или попытка 80-летней женщины свести счеты с жизнью.
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !