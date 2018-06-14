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Восьмидесятилетняя женщина выпала из окна высотки в 4-м микрорайоне 14.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Тело пожилой зеленоградки с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили возле 17-этажного жилого дома.

Инцидент произошел около девяти часов вечера в среду, 13 июня, у корпуса 435, сообщил источник Zelenograd.ru, близкий к правоохранительным органам. Пенсионерка выпала из окна квартиры на 13-м этаже.

По словам очевидцев, на месте происшествия, кроме полиции, находились бригада «скорой» и пожарный расчет.

Следствие разбирается, был ли это несчастный случай или попытка 80-летней женщины свести счеты с жизнью.

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