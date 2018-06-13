Двадцатилетний зеленоградец задолжал 21 300 рублей за нарушение правил дорожного движения. На его счету 19 неоплаченных штрафов и, соответственно, столько же исполнительных производств.

Молодой человек проигнорировал предупреждения судебного пристава об административной ответственности за уклонение от оплаты штрафов: на вызовы не являлся, местонахождение автомобиля скрывал. В итоге навлёк на себя статью «Нарушение законодательства об исполнительном производстве» (часть 1 статьи 17.14) Административного кодекса, по которой ему присудили штраф в одну тысячу рублей по каждому из 19 исполнительных производств сверх первоначального штрафа.

Однако штрафы в срок он так и не оплатил, что подвело его под статью 32.2 КоАП «Исполнение постановления о наложении административного штрафа» и впоследствии расценено как «уклонение от исполнения административного наказания» (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ).

На основании двух протоколов зеленоградцу назначили наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток в каждом случае (в феврале и мае 2018 года), сообщили Zelenograd.ru в столичном управлении службы судебных приставов.