Лето самый насыщенный период времени в жизни жителей нашей страны. И мы имеем в виду даже не долгожданный отпуск, а еще более важное событие.
Конечно же мы говорим про свадьбу. Что может быть прекрасней летней свадебной церемонии и торжества, проведенной на открытом воздухе с потрясающими фотографиями на закате?
Но в этой свадебной суете не забудьте про правильно подобранные аксессуары и украшения. По нашему экспертному мнению нет лучшего украшения на свадьбу чем украшение с жемчугом, причем как для невесты, так и для ее «подружек».
Украшение с жемчугом символизирует невинность и чистоту. Жемчуг на свадьбу одевали и дарили многие века. В портретной живописи можно увидеть красивые одежды невест, украшенные бусинами самоцветных камней. Жемчуг для невесты становится символичным, он несёт чистоту и невинность девушки, вступающей в новый этап своей жизни. Для мужчины камень означает истинность намерений, уверенность в чувствах.
Но не нужно ассоциировать украшения с жемчугом с чем-то старинным и не модным. Уже много лет многие дома мод и ультрамодные бренды прониклись к этому невероятному «камню» и использует его во многих аксессуарах.
В ювелирном салоне «Диадема» с большой любовью и трепетом относятся к украшениям с жемчугом. Здесь вы сможет найти огромный выбор как классический жемчужных нитей, так и ультрамодных аксессуаров с жемчугом.
Если же ваша нитка жемчуга пришла в негодность от времени, в нашей мастерской мы ее отреставрируем и подарим ей новую жизнь.
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При ювелирном салоне «Диадема» работает мастерская.
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