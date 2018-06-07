Лето самый насыщенный период времени в жизни жителей нашей страны. И мы имеем в виду даже не долгожданный отпуск, а еще более важное событие.

Конечно же мы говорим про свадьбу. Что может быть прекрасней летней свадебной церемонии и торжества, проведенной на открытом воздухе с потрясающими фотографиями на закате?

Но в этой свадебной суете не забудьте про правильно подобранные аксессуары и украшения. По нашему экспертному мнению нет лучшего украшения на свадьбу чем украшение с жемчугом, причем как для невесты, так и для ее «подружек».