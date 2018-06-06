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В 19-м микрорайоне сгорел бесхозный деревянный дом 06.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Одноэтажная деревянная постройка загорелась на Овражной улице в Зеленограде. Пожар произошел вечером в среду, 6 июня.

Сообщение поступило на пульт в 21: 44. На место выехали две спецмашины, и через 13 минут пожар был ликвидирован. Как сообщили Zelenograd.ru в МЧС, горело одноэтажное бесхозное деревянное строение, площадь пожара составила пять на пять метров. В момент возгорания в избе никого не было. Причины пожара устанавливаются.

Евгения Гладышева

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