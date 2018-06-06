Одноэтажная деревянная постройка загорелась на Овражной улице в Зеленограде. Пожар произошел вечером в среду, 6 июня.

Сообщение поступило на пульт в 21: 44. На место выехали две спецмашины, и через 13 минут пожар был ликвидирован. Как сообщили Zelenograd.ru в МЧС, горело одноэтажное бесхозное деревянное строение, площадь пожара составила пять на пять метров. В момент возгорания в избе никого не было. Причины пожара устанавливаются.