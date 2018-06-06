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Магазин ИKEA Химки запустил акцию по приёму постельного белья на переработку 06.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Сдать постельное белье для переработки теперь можно во всех магазинах сети ИКЕА, в том числе в ИКЕА Химки. За комплект из трёх предметов белья дадут скидку в 15% на покупку нового. Старое бельё отправится в благотворительный фонд для повторного использования или в утилизацию.

Акция стартовала 5 июня, в День эколога, и продлится до конца года, как сообщили в ИКЕА. Бельё можно сдать в специальный контейнер, расположенный зоне «IKEA Сервис», в часы работы магазина с 10:00 до 02:00. Подойдут наволочки, простыни и пододеяльники любых производителей, цветов, размеров и из любых материалов и в любом состоянии, единственное условие — всё должно быть чистым.

Фото: IKEA Russia

Комплекты в хорошем состоянии пройдут очистку, а затем их отдадут нуждающимся семьям — подопечным фонда помощи людям в сложной жизненной ситуации «Второе дыхание». Непригодное для дальнейшего использования белье переработают на ветошь для использования на заводах, в типографиях и лабораториях, а также в материалы для тепло- и шумоизоляции.

Купоны на скидку в 15% можно получить до 31 августа при сдаче трёх любых предметов белья — не более трёх купонов за один раз. Будет ли выдача купонов продлена, в магазине пока не знают. Каждый купон можно использовать до 30 сентября при покупке одного товара в отделе «Постельные принадлежности» или из ассортимента детского постельного белья. Согласно правилам акции, сдать бельё и получить скидку могут только взрослые старше 18 лет.

Видео: IKEARussia / Youtube.com

Сервис направлен на распространение идеи экологичного образа жизни, содействие развитию культуры повторного использования и благотворительности, рекламу товаров ИКЕА, популяризацию магазинов «ИКЕА» в России и привлечение новых покупателей. «Мы тем самым сохраняем природные ресурсы и помогаем людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию», — рассказала партнер программы Юлию Процко в видеоролике, опубликованном ИКЕА.

Принимать постельное бельё в пользу фонда «Второе дыхание» ИKEA начала в конце 2017 года в одном магазине — «Мега Белая Дача». За три месяца удалось собрать 3,5 тонны постельного белья, из них больше тонны ушло на помощь малоимущим семьям. По итогам эксперимента было решено создать пункты приема белья во всех российских магазинах сети.

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СТО Зеленоград

Всегда поможем
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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Мы отличаемся!

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