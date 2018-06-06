Сдать постельное белье для переработки теперь можно во всех магазинах сети ИКЕА, в том числе в ИКЕА Химки. За комплект из трёх предметов белья дадут скидку в 15% на покупку нового. Старое бельё отправится в благотворительный фонд для повторного использования или в утилизацию.

Акция стартовала 5 июня, в День эколога, и продлится до конца года, как сообщили в ИКЕА. Бельё можно сдать в специальный контейнер, расположенный зоне «IKEA Сервис», в часы работы магазина с 10:00 до 02:00. Подойдут наволочки, простыни и пододеяльники любых производителей, цветов, размеров и из любых материалов и в любом состоянии, единственное условие — всё должно быть чистым.