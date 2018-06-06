6 июня запущено движение транспорта по новому участку трассы М-11 в Тверской и Новгородской областях (334 — 543-й км) — это более 200 километров. Теперь по платному дублеру Ленинградского шоссе можно проехать от Твери до Великого Новгорода.



Новая дорога — продолжение действующих участков в Тверской области в обход Торжка и Вышнего Волочка, сквозной проезд по 335 километрам трассы (с 208-го по 543-й км). Это больше половины всей трассы М-11. На новом участке дороги установлены временные автозаправки контейнерного типа, расположенные на 404 и 480-м километрах в обоих направлениях.

Стоимость проезда по М-11 в Тверской области сильно зависит от участка. Например, проехать шесть километров в обход Торжка стоит 20 рублей. А весь 335-километровый участок — 660 рублей.

Участок в обход Солнечногорска и Клина (58 — 149 км) еще не достроен. Председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах обещал запустить его в мае. Сейчас строительство «в завершающей стадии», сообщает «Автодор» и обещает открыть этот участок летом.

После открытия участка трассы в обход Солнечногорска и Клина останется построить участок М-11 в Новгородской области, Тосненском районе Ленинградской области. Участок пройдет в обход Чудово и Тосны и в Санкт-Петербурге. Общая длина М-11 составит 669 км.