Лагерь GreenLandia принимает детей от 5 до 14 лет. Для каждой возрастной группы предусмотрены специальные виды активности.

В программе:

Комплексное двухразовое питание;

Регулярные тренировки на свежем воздухе;

Занятия по плаванию (как для новичков, так и для тех, кто уже умеет плавать);

Занимательные экскурсии;

Игры и развивающие занятия для каждой возрастной группы;

Полезные мастер-классы, творческие занятия.

Green City уделяет пристальное внимание вопросам безопасности: к работе с детьми допускаются только квалифицированные специалисты, прошедшие тщательную проверку, поэтому можете не сомневаться, что отдаете своего ребенка в надежные руки.

Стоимость одного дня в GreenLandia — от 1200 рублей

Время работы: каждый будний день с 08:30.

Более подробно о занятиях в GreenLandia вы можете узнать по ссылке.

Вы также можете позвонить по телефону: 8(495)181-5-181

Green City находится по адресу: Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12, строение 6