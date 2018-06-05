Лагерь на базе фитнес-курорта Green City — отличное решение, если вы хотите организовать отдых для вашего ребенка на время пребывания в городе. Вожатые лагеря используют индивидуальный подход к каждому ребенку, учитывают его интересы и вкусы при планировании занятий. В лагере ваш ребенок обязательно найдет что-то по душе, поучаствует в творческих экспериментах и научится новому. В GreenLandia знают: увлекательный досуг и грамотное распределение активностей — залог счастливого и отдохнувшего ребенка.
Лагерь GreenLandia принимает детей от 5 до 14 лет. Для каждой возрастной группы предусмотрены специальные виды активности.
В программе:
- Комплексное двухразовое питание;
- Регулярные тренировки на свежем воздухе;
- Занятия по плаванию (как для новичков, так и для тех, кто уже умеет плавать);
- Занимательные экскурсии;
- Игры и развивающие занятия для каждой возрастной группы;
- Полезные мастер-классы, творческие занятия.
Green City уделяет пристальное внимание вопросам безопасности: к работе с детьми допускаются только квалифицированные специалисты, прошедшие тщательную проверку, поэтому можете не сомневаться, что отдаете своего ребенка в надежные руки.
Стоимость одного дня в GreenLandia — от 1200 рублей
Время работы: каждый будний день с 08:30.
Более подробно о занятиях в GreenLandia вы можете узнать по ссылке.
Вы также можете позвонить по телефону: 8(495)181-5-181
Green City находится по адресу: Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12, строение 6
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
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