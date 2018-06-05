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Green City опять запускает детский лагерь GreenLandia на время летних каникул 05.06.2018 GreenLandia Реклама

Лагерь на базе фитнес-курорта Green City — отличное решение, если вы хотите организовать отдых для вашего ребенка на время пребывания в городе. Вожатые лагеря используют индивидуальный подход к каждому ребенку, учитывают его интересы и вкусы при планировании занятий. В лагере ваш ребенок обязательно найдет что-то по душе, поучаствует в творческих экспериментах и научится новому. В GreenLandia знают: увлекательный досуг и грамотное распределение активностей — залог счастливого и отдохнувшего ребенка.

Лагерь GreenLandia принимает детей от 5 до 14 лет. Для каждой возрастной группы предусмотрены специальные виды активности.

В программе:

  • Комплексное двухразовое питание;
  • Регулярные тренировки на свежем воздухе;
  • Занятия по плаванию (как для новичков, так и для тех, кто уже умеет плавать);
  • Занимательные экскурсии;
  • Игры и развивающие занятия для каждой возрастной группы;
  • Полезные мастер-классы, творческие занятия.

Green City уделяет пристальное внимание вопросам безопасности: к работе с детьми допускаются только квалифицированные специалисты, прошедшие тщательную проверку, поэтому можете не сомневаться, что отдаете своего ребенка в надежные руки.

Стоимость одного дня в GreenLandia — от 1200 рублей

Время работы: каждый будний день с 08:30.

Более подробно о занятиях в GreenLandia вы можете узнать по ссылке.

Вы также можете позвонить по телефону: 8(495)181-5-181

Green City находится по адресу: Зеленоград, 1-ый Западный проезд, дом 12, строение 6

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для взрослых и детей с 4 лет
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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