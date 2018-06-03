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«Ласточка» сбила 15-летнего подростка на платформе Подрезково 03.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Тинейджер получил смертельные травмы от проходящего электропоезда.

Несчастный случай произошел в Подрезково около 14 часов 35 минут в пятницу, 1 июня, сообщили Zelenograd.ru в следственном управлении на транспорте. Подросток оказался в опасной близости от края платформы в тот самый момент, когда мимо проезжала «Ласточка» Москва — Крюково. От полученных травм школьник скончался на месте на глазах друга-ровесника, вместе с которым находился на перроне.

Погибший учился в 9-м классе лицея № 21 в Сходне. В этом году ему исполнилось бы 16 лет.

Следствие устанавливает все обстоятельства и причины, приведшие к трагедии. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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