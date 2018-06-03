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Электрички на Ленинградском направлении задерживаются в обе стороны 03.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Пригородные поезда, отправляющиеся с Ленинградского вокзала и прибывающие на него после 17 часов, следуют с опозданием до получаса «по техническим причинам».

Наибольшая вероятность задержки касается электричек в сторону области, курсирующих в промежутке между 17 и 20 часами в воскресенья, 3 июня.

Что за «технические причины» повлияли на движение электропоездов, Октябрьская железная дорога и МТ ППК не уточняют. Объясняют это некими проблемами, связанными с инфраструктурой, главным образом, на перегоне Москва — Останкинская. Некоторым электричкам в сторону области отменена остановка на платформе Рижская.

Также возможен пропуск пригородных поездов в сторону области по пути «на Москву» или по скоростным путям, говорится в сообществе ВК «Ленинградское направление».

«Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для восстановления графика движения», — пишет с извинениями за доставленные неудобства Октябрьская железная дорога.

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