1 комментарий
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«Хочешь ехать с билетом — выходи». Водителя автобуса лишили премии за отказ выдать билет 04.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Пассажир автобуса 476, курсирующего между станцией Крюково и поселком Менделеево, оплатил проезд наличными и попросил билет, но получил его только после спора с водителем.

В автобусах «Мострансавто» можно оплатить проезд картой «Стрелка», социальной картой или наличными деньгами. «Я хотел оплатить проезд наличными и попросил водителя дать мне билет. Так он две минуты выспрашивал зачем мне нужен билет, а затем вернул деньги и сказал, чтобы я выходил из маршрутки, раз я хочу ехать с билетом, — рассказал Zelenograd.ru пассажир автобуса 476. — В итоге, после моих слов, что я оплачиваю проезд и хочу получить билет за оплату, он нехотя взял деньги, провел платеж и отдал билет».

Отказ принять оплату за проезд или выдать билет без причины является нарушением финансовой дисциплины, сообщили в обслуживающем маршрут предприятии «Мострансавто». Проведена проверка, водитель лишен премии. Пассажиры могут обращаться по всем вопросам по телефону 8(800)700-31-13.

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Обсуждение
Торопов
5 часов назад
В 440-х вечером с Водного такая же фигня, билеты (кому нужно для отчёта итп) выдают очень неохотно, в остальное время обычно сразу выдают, не спрашивая.
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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