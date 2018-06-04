Пассажир автобуса 476, курсирующего между станцией Крюково и поселком Менделеево, оплатил проезд наличными и попросил билет, но получил его только после спора с водителем.

В автобусах «Мострансавто» можно оплатить проезд картой «Стрелка», социальной картой или наличными деньгами. «Я хотел оплатить проезд наличными и попросил водителя дать мне билет. Так он две минуты выспрашивал зачем мне нужен билет, а затем вернул деньги и сказал, чтобы я выходил из маршрутки, раз я хочу ехать с билетом, — рассказал Zelenograd.ru пассажир автобуса 476. — В итоге, после моих слов, что я оплачиваю проезд и хочу получить билет за оплату, он нехотя взял деньги, провел платеж и отдал билет».

Отказ принять оплату за проезд или выдать билет без причины является нарушением финансовой дисциплины, сообщили в обслуживающем маршрут предприятии «Мострансавто». Проведена проверка, водитель лишен премии. Пассажиры могут обращаться по всем вопросам по телефону 8(800)700-31-13.