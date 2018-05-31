Именно столько спецмашин наблюдали жители микрорайона около четырех часов дня в среду, 30 мая, у корпуса 1106, в котором расположена библиотека.
История пожара уложилась в 10 минут. Сообщение о возгорании поступило огнеборцам в 16:01. Полдюжины пожарных фургонов были на месте уже через четыре минуты, а еще через пять минут пожар ликвидировали.
Оказалось — загорелись отходы в подвальном приямке для мусора в одном из подъездов, расположенных на противоположной библиотеке стороне дома.
Обошлось без эвакуации людей и без пострадавших.
Фото: Илья Кочетков / ЗелАО AUTO
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