Именно столько спецмашин наблюдали жители микрорайона около четырех часов дня в среду, 30 мая, у корпуса 1106, в котором расположена библиотека.

История пожара уложилась в 10 минут. Сообщение о возгорании поступило огнеборцам в 16:01. Полдюжины пожарных фургонов были на месте уже через четыре минуты, а еще через пять минут пожар ликвидировали.

Оказалось — загорелись отходы в подвальном приямке для мусора в одном из подъездов, расположенных на противоположной библиотеке стороне дома.

Обошлось без эвакуации людей и без пострадавших.