1 комментарий
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Зеленоград и Солнечногорский район подписали соглашение о промышленном сотрудничестве 31.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Префектура округа и администрация Солнечногорского района намерены скооперироваться: Зеленоград предлагает бизнес-проекты, а район — свою землю и рабочие кадры. Есть ли какие-то конкретные проекты и примеры кооперации, непонятно.

«Основной импульс развития района мы видим в двух вещах: это развитие промышленности и развитие сельского хозяйства, — сказал первый замглавы администрации района Азер Мамедов. — Чтобы обеспечить развитие производства, необходимы корпоративные связи. Строить предприятие легко, тяжело понять, куда деть потом производимую продукцию, как снизить себестоимость, как увеличить производительность труда, откуда взять деньги. Зеленоград является своего рода анклавом, окруженным Солнечногорским районом. Мы должны использовать такую возможность для развития своего экономического потенциала».

О какой конкретно продукции идет речь, не уточняется. «Предприятия, расположенные в Зеленограде, в ряде случаев готовы развиваться, строиться, а мы не можем дать им такой возможности. В то же время есть специалисты, есть технологии, которые нужны и Солнечногорску, и Московской области. Целесообразно строительство завода по какой-нибудь хайтековской продукции на территории Солнечногорска, которая будет нужна Московской области» , — сказал зампрефекта Зеленограда Алексей Михальченков.

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Обсуждение
включите мозг
2 часа назад
Как коснулось денег - все сразу с полуслова понимают друг друга, а как оформить земли для строительства дорог (например, вокруг Голубого и через ЖД в Алабушево) - так сразу находится куча проблем.
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+7 (495) 76-76-746
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