Летний интенсив-курс по японской живописи суми-э с нуля «Роскошь в простоте»
Начало курса 14 июня.
На курс приглашаются взрослые и дети от 10 лет.
В этом курсе мы узнаем основы и получим начальные навыки древней изящной техники рисования тушью «суми-э». Проникнем в тайны её законов и научимся передавать неуловимую, ускользающую красоту и тишину простыми мазками под руководством опытного и именитого Педагога.
В течении курса вы создадите 12 картин, которые поселят в вашем доме гармонию и умиротворенность.
Приходите за утонченной роскошью простоты — получится У Каждого!
Программа курса:
12 занятий поделены на 3 абонемента:
- 4 урока — цветы
- 4 урока — пейзажи
- 4 урока — животные.
Время проведения занятий: вторник + четверг с 18.30 до 20.00
Количество мест в группе — 8 человек.
Стоимость абонемента на 4 занятия (по 2 ак.часа) — 3990 руб.
Интенсивный курс «Многослойная акварель» для детей.
Начало курса 14 июня.
На курс приглашаются дети от 10 лет.
Занятия ведет преподаватель «Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».
Многослойная акварель обладает огромными выразительными возможностями, которые позволяют работать в стиле реализма. Яркие, свежие, лессировочные краски придают акварельным работам особую полнозвучность цвета, легкость, нежность и лучезарность колорита.
Мы научим технике многослойной акварели и академическому рисунку любого человека, без ограничений по возрасту и с любым уровнем подготовки. Для детей это хороший старт для художественного образования и всестороннего развития.
Курс предназначен для детей от 10 лет. Количество мест в группе — 8 человек.
Время проведения занятий: вторник+четверг, с 13.45 до 15.15. (2 ак.часа).
Стоимость абонемента на 4 занятия — 3600 руб. (450 руб./1 ак.час)
Интенсивный курс — Скульптура.
Начало курса 14 июня.
На курс приглашаются дети от 9 лет.
Данные курс поможет вашему ребенку развить способность чувствовать и видеть форму в объеме, развить глазомер, понимать пропорции предметов, обладать способностью видеть пространственные отношения.
Программа интенсивного курса обучения предполагает ознакомление с основными приемами лепки, понятиями о построении основных предметов в пространстве, грамотного поэтапного подхода к работе над скульптурой. Приобретение первоначальных навыков в изображении предметов, растений и животных с натуры и по представлению. Понятие о пластической и композиционной связи фигур и предметов.
Стоимость абонемента на 4 занятия — 3600 руб. ( 450 руб/час)
Время проведения занятий: вторник+четверг, с 15.40 до 17.10 (2 ак.часа).
Количество мест в группе — 8 человек.
NEW! Курс «Сладкий скетчинг маркерами». 10+
Скетчинг (от английского sketching) в буквальном переводе означает рисование эскизов, а скетч (от английского sketch) — эскиз, набросок. Среди профессиональных дизайнеров распространилось это название, потому что «рисование» и «эскизирование» не передают особенностей дизайнерского рисунка. Скетчинг отличается от академического рисунка и этюдов художника. Это необходимый визуальный способ общения между дизайнером и заказчиком, который выражает идеи. Что же такое скетчинг, чем он отличается от рисунка, какие его виды существуют и кому могут пригодиться.
Сладкий курс.
На курсе мы разберем разные текстуры. Вы узнаете что такое спиртовые маркеры, их свойства и преимущества.На какой бумаге ими рисуют. Как делать плавные переходы и градиент. Как создавать объем объектов. Откуда берется свет. И как сделать работу более реалистичной.
Темы уроков:
- Сладкая кружка
- Шоколадное пироженое
- Мороженое
- Пироженое корзиночка
- Макаронс
- Капкейки
- Микс шейк
- Карамельный арбуз
Занятия проходят по средам, в 11.00.
Стоимость абонемента в месяц (4 занятия) — 3990 руб.
Можно посетить одно занятие — 1500 руб. (включая материалы)
Предварительная запись на курс обязательна: 8(495)763-86-15 или 8(916)583-42-37
Запись на курсы осуществляется по телефону: 8(916)583-42-37 или 8(985)763-86-15
Адрес школы: Зеленоград, корп. 1650, 2 подъезд, 3 этаж.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
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