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Школа рисования «Палитра увлечений» объявляет сезон летних интенсивов для детей 28.05.2018 Школа рисования «Палитра увлечений» Реклама

Летний интенсив-курс по японской живописи суми-э с нуля «Роскошь в простоте»

Начало курса 14 июня.

На курс приглашаются взрослые и дети от 10 лет.

В этом курсе мы узнаем основы и получим начальные навыки древней изящной техники рисования тушью «суми-э». Проникнем в тайны её законов и научимся передавать неуловимую, ускользающую красоту и тишину простыми мазками под руководством опытного и именитого Педагога.

В течении курса вы создадите 12 картин, которые поселят в вашем доме гармонию и умиротворенность.

Приходите за утонченной роскошью простоты — получится У Каждого!

Программа курса:

12 занятий поделены на 3 абонемента:

  • 4 урока — цветы
  • 4 урока — пейзажи
  • 4 урока — животные.

Время проведения занятий: вторник + четверг с 18.30 до 20.00

Количество мест в группе — 8 человек.

Стоимость абонемента на 4 занятия (по 2 ак.часа) — 3990 руб.

Интенсивный курс «Многослойная акварель» для детей.

Начало курса 14 июня.

На курс приглашаются дети от 10 лет.

Занятия ведет преподаватель «Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки».

Многослойная акварель обладает огромными выразительными возможностями, которые позволяют работать в стиле реализма. Яркие, свежие, лессировочные краски придают акварельным работам особую полнозвучность цвета, легкость, нежность и лучезарность колорита.

Мы научим технике многослойной акварели и академическому рисунку любого человека, без ограничений по возрасту и с любым уровнем подготовки. Для детей это хороший старт для художественного образования и всестороннего развития.

Курс предназначен для детей от 10 лет. Количество мест в группе — 8 человек.

Время проведения занятий: вторник+четверг, с 13.45 до 15.15. (2 ак.часа).

Стоимость абонемента на 4 занятия — 3600 руб. (450 руб./1 ак.час)

Интенсивный курс — Скульптура.

Начало курса 14 июня.

На курс приглашаются дети от 9 лет.

Данные курс поможет вашему ребенку развить способность чувствовать и видеть форму в объеме, развить глазомер, понимать пропорции предметов, обладать способностью видеть пространственные отношения.

Программа интенсивного курса обучения предполагает ознакомление с основными приемами лепки, понятиями о построении основных предметов в пространстве, грамотного поэтапного подхода к работе над скульптурой. Приобретение первоначальных навыков в изображении предметов, растений и животных с натуры и по представлению. Понятие о пластической и композиционной связи фигур и предметов.

Стоимость абонемента на 4 занятия — 3600 руб. ( 450 руб/час)

Время проведения занятий: вторник+четверг, с 15.40 до 17.10 (2 ак.часа).

Количество мест в группе — 8 человек.

NEW! Курс «Сладкий скетчинг маркерами». 10+

Скетчинг (от английского sketching) в буквальном переводе означает рисование эскизов, а скетч (от английского sketch) — эскиз, набросок. Среди профессиональных дизайнеров распространилось это название, потому что «рисование» и «эскизирование» не передают особенностей дизайнерского рисунка. Скетчинг отличается от академического рисунка и этюдов художника. Это необходимый визуальный способ общения между дизайнером и заказчиком, который выражает идеи. Что же такое скетчинг, чем он отличается от рисунка, какие его виды существуют и кому могут пригодиться.

Сладкий курс.

На курсе мы разберем разные текстуры. Вы узнаете что такое спиртовые маркеры, их свойства и преимущества.На какой бумаге ими рисуют. Как делать плавные переходы и градиент. Как создавать объем объектов. Откуда берется свет. И как сделать работу более реалистичной.

Темы уроков:

  • Сладкая кружка
  • Шоколадное пироженое
  • Мороженое
  • Пироженое корзиночка
  • Макаронс
  • Капкейки
  • Микс шейк
  • Карамельный арбуз

Занятия проходят по средам, в 11.00.

Стоимость абонемента в месяц (4 занятия) — 3990 руб.

Можно посетить одно занятие — 1500 руб. (включая материалы)

Предварительная запись на курс обязательна: 8(495)763-86-15 или 8(916)583-42-37

Запись на курсы осуществляется по телефону: 8(916)583-42-37 или 8(985)763-86-15

Адрес школы: Зеленоград, корп. 1650, 2 подъезд, 3 этаж.

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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