Летний интенсив-курс по японской живописи суми-э с нуля «Роскошь в простоте»

Начало курса 14 июня.

На курс приглашаются взрослые и дети от 10 лет.

В этом курсе мы узнаем основы и получим начальные навыки древней изящной техники рисования тушью «суми-э». Проникнем в тайны её законов и научимся передавать неуловимую, ускользающую красоту и тишину простыми мазками под руководством опытного и именитого Педагога.

В течении курса вы создадите 12 картин, которые поселят в вашем доме гармонию и умиротворенность.

Приходите за утонченной роскошью простоты — получится У Каждого!