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На развязке Ленинградки и Международного шоссе временно закроют левый разворот 23.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Новая схема движения на развязке будет действовать с 1 июня по 15 июля. В этот период автомобилисты не смогут воспользоваться левым поворотом-разворотом.

Перед разворотом
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По расчетам Центра организации дорожного движения, такое ограничение ослабит автомобильную загрузку Международного шоссе между аэропортом «Шереметьево» и Ленинградкой во время чемпионата мира по футболу FIFA — 2018.

Альтернативные точки для разворота, которые ЦОДД предлагает водителям, — Международное шоссе в районе одноименной автобусной остановки и Ленинградское шоссе в районе дома 286Б.

Одновременно ЦОДД приносит извинения «за временные неудобства и призывает водителей заранее планировать свои маршруты».

Финальная часть 21-го чемпионата мира по футболу FIFA пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соответственно, левый разворот на развязке Ленинградского и Международного шоссе будет вновь разрешен с 16 июля.

Место перекрытия и альтернативные пути разворота
С сайта ЦОДД / gucodd.ru
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