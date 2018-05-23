По расчетам Центра организации дорожного движения, такое ограничение ослабит автомобильную загрузку Международного шоссе между аэропортом «Шереметьево» и Ленинградкой во время чемпионата мира по футболу FIFA — 2018.

Альтернативные точки для разворота, которые ЦОДД предлагает водителям, — Международное шоссе в районе одноименной автобусной остановки и Ленинградское шоссе в районе дома 286Б.

Одновременно ЦОДД приносит извинения «за временные неудобства и призывает водителей заранее планировать свои маршруты».

Финальная часть 21-го чемпионата мира по футболу FIFA пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соответственно, левый разворот на развязке Ленинградского и Международного шоссе будет вновь разрешен с 16 июля.