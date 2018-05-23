Новая схема движения на развязке будет действовать с 1 июня по 15 июля. В этот период автомобилисты не смогут воспользоваться левым поворотом-разворотом.
По расчетам Центра организации дорожного движения, такое ограничение ослабит автомобильную загрузку Международного шоссе между аэропортом «Шереметьево» и Ленинградкой во время чемпионата мира по футболу FIFA — 2018.
Альтернативные точки для разворота, которые ЦОДД предлагает водителям, — Международное шоссе в районе одноименной автобусной остановки и Ленинградское шоссе в районе дома 286Б.
Одновременно ЦОДД приносит извинения «за временные неудобства и призывает водителей заранее планировать свои маршруты».
Финальная часть 21-го чемпионата мира по футболу FIFA пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соответственно, левый разворот на развязке Ленинградского и Международного шоссе будет вновь разрешен с 16 июля.
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