Малышка упала в лестничный проем, оставшись в какой-то момент без присмотра.

Инцидент произошел в понедельник, 21 мая, около 11 утра в одной из зеленоградских школ, пишет «Московский комсомолец» без ссылки на свой источник. Близкий к правоохранительным органам источник подтвердил Zelenograd.ru имеющуюся информацию.

В момент происшествия девочка находилась в сопровождении 35-летней матери, зарегистрированной в Московской области. Нарядом «скорой помощи» малышку, которой 1 год и 10 месяцев, доставили в детскую больницу. Ей диагностировали черепно-мозговую травму (перелом черпной кости) и сотрясение мозга.

Далее «МК» со слов матери пострадавшего ребенка рассказал, что дело происходило в зеленоградском Центре психолого-педагогического сопровождения. Мама с малышкой пришла за пятилетним сыном, который занимается в центре в логопедической группе. После занятий все трое спускались по лестнице. За одну руку девочку держала мама, второй малышка цеплялась за перила. Стоило матери на секунду не удержать дочку за руку, та осела на ступеньки и проскользнула между перилами и ступеньками вниз, с третьего этажа на второй. Ударилась головой и потеряла сознание. Было подозрение на перелом позвоночника, которое, к счастью, не подтвердилось.

Несколько лет назад была кампания по закрытию опасных лестничных площадок в школах, однако, похоже, не везде отнеслись к данной проблеме с должным вниманием. Женщина намерена обратиться в прокуратуру с жалобой на тех, «кто отвечает за установку таких опасных лестниц в детском учреждении». «Чудо, что раньше никто из детей не разбился, как моя дочка» , — цитирует издание женщину.

Следственные и правоохранительные органы официально о происшествии пока не сообщают.