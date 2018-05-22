19 аптек «Медиал» работали в Зеленограде, Андреевке и Солнечногорске. Владельцы сети «устали вести совместный бизнес» и договорились о его продаже. Бизнес купили владельцы сети «Век живи» — родственники председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.



Об этом сообщает «Коммерсант». Аптеки «Медиал» впервые появились в Зеленограде. Владельцам компании также принадлежит сеть «Экономные аптеки». Учредители «Медиала» — Евгений Нагдаев, Мария Чудакова и Вера Титова.

Аптечную сеть «Век живи» развивает семья председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, который приходится племянником Владимиру Брынцалову — создателю производителя лекарств «Брынцалов-А». 95% «Век живи» принадлежит Нине Брынцаловой. Также ей принадлежит ряд компаний, занимающихся производством и торговлей лекарственным препаратами и, в их числе сеть «Бринфарм» и «Забота и здоровье». У сети «Век живи» сейчас более 70 аптек, 45 из которых находятся в Московской области, остальные в Москве.

Среднемесячная выручка одной аптеки в прошлом году достигала 4,18 миллиона рублей. Для сравнения, у крупной аптечной сети «Ригла» этот показатель — 2,47 млн руб. Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка слышали, что владельцы «Медиала» уже много лет пытались продать сеть, но из-за высокой цены найти покупателя не удавалось. Директор IQVIA в России и СНГ Николай Демидов оценивает стоимость сделки до 140 млн руб. По его словам, в эту сумму входят два-три месячных оборота сети с учетом товарных остатков на складах за вычетом долга компании.