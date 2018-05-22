На платформе Поварово будут останавливаться утренний поезд № 7597 Конаково — Москва (отправление из Поварово в 07:53) и вечерний поезд № 7596 Москва — Клин (прибытие в Поварово в 18:57).

Изменение вступит в силу в первый день лета — 1 июня.

Дополнительную остановку в Поварово «Ласточкам» назначили по просьбам жителей одноименного поселка. «На скоростном поезде время в пути между поселком и Москвой составит чуть более 40 минут — это на 20—25 минут быстрее обычной электрички», — сообщает МТ ППК. При этом, отмечает перевозчик, появление новой остановки никак не скажется на времени «Ласточек» в пути — оно останется прежним.

«Ласточки» курсируют на Ленинградском направлении с 1 октября 2015 года. На маршруте Москва — Крюково они останавливаются в Химках и Сходне. Скоростные электропоезда, следующие до Твери, делают, кроме того, остановки в Солнечногорске, Клину, Завидово и Редкино. В декабре 2017 года «Ласточки» впервые связали Москву и Конаково, а с 1 февраля 2018 года начали останавливаться на станции Конаковский Мох.