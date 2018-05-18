На пересечении Панфиловского проспекта и проспекта Генерала Алексеева (раньше это был Центральный проспект) изменят разметку и знаки движения по полосам таким образом, что при движении с сторону Ленинградского шоссе примерно за 150 метров от перекрестка появится дополнительная полоса.

Её сделают за счет полосы встречного движения. Так как при движении от Ленинградского шоссе в сторону Крюково левая полоса «выключена», то есть работает только для поворота налево (на Центральный проспект), то её можно «забрать» для встречного направления, пояснил член комиссии по организации дорожного движения Константин Антонович. В результате ехать прямо, к Ленинградке, теперь можно будет с трех рядов, а поворачивать налево, к Северной промзоне, как и раньше, с двух.

Антонович считает, что нововведение сократит «утренний хвостик» на Панфиловском проспекте. А это, в свою очередь, сократит ожидание на других направлениях, благодаря адаптивной регулировке светофоров.