В зеленоградской стоматологической клинике «Дантистъ» собралась команда профессионалов, постоянно совершенствующих свои знания и умения. Мы продолжаем беседовать с врачами клиники и сегодня говорим со стоматологом-терапевтом Аллой Лебедевой.
— Алла Владимировна, по вашему опыту, люди по-прежнему боятся идти к стоматологам?
— Некоторые пациенты очень боятся прийти к стоматологу на прием. Первое, что я хотела бы посоветовать, — не слушать о чьем-то отрицательном опыте, о чьих-то плохих переживаниях. Главное — решиться, собраться, психологически настроиться. Ведь первый визит — это чаще всего знакомство с врачом, консультация. Когда уже произошел контакт с доктором, составлен и подсчитан план лечения, страх и «подвешенное» состояние уходят. Второй визит уже будет плановый. Пациент чувствует себя намного спокойнее, он проинформирован и готов начать лечение.
— Сейчас в интернете можно прочитать отзывы почти о любом враче. Не советуете их читать, прежде чем выбирать клинику или конкретного доктора?
— Вовсе нет. Это хорошо, что можно почитать отзывы о докторах, клинике и выбрать. Человек выбирает — и правильно делает, он будет более осведомленным и уверенным во время своего первого визита к доктору.
— Ваша коллега рассказала, что некоторые люди не идут к стоматологу, боясь какого-то осуждения со стороны врача.
— Это правда, мы так устроены. Но врач должен помочь пациенту и никогда его не осудит, а подскажет, расскажет, что требуется в конкретной ситуации, комплексно подойдёт к проблеме пациента.
Существуют такие понятия — этика и деонтология. Это очень важный момент — не затронуть болевые психологические точки пациента, быть корректным в любом случае. Мало ли, что произошло, какие факторы повлияли. Главное — человек решился, пришел, сделал этот шаг.
Приведу случай. Приходит ко мне на лечение пациентка, которая осталась довольна визитом в нашу клинику. «Обязательно приведу мужа». Он приходит и говорит: «Двадцать лет не был у стоматолога. В Афгане служил — так не боялся». И как-то перешел эту грань — что «больно будет», что кто-то что-то скажет. В общем, перестал бояться, приходил и лечился.
— Что такое профессиональная гигиена, в каких случаях и кому она рекомендована?
— Профессиональная гигиена подразумевает комплекс процедур, направленных на улучшение состояния полости рта. Её рекомендуется делать раз в полгода, раз в год — по ситуации. Это и обучение, и подбор индивидуальных средств гигиены — например, ирригатора, ершика, электрической, ультразвуковой, мануальной зубной щетки. Для каждого пациента свой индивидуальный подход к подбору профессиональных средств гигиены. Благо, их сейчас множество. Врач сориентирует и в выборе ополаскивателей, пенок — это очень удобно, можно взять с собой маленький пузырек и прополоскать рот на работе, между приемами пищи.
Профессиональная гигиена включает в себя снятие твердых зубных отложений с помощью ультразвукового скайлера. Air-flow- пескоструйное удаление мягкого пигментированного налёта. Рекомендовано всем пациентам, но особенно для снятия налёта между зубами, при скученности зубов, подготовке к ортодонтическому лечению ,при ношении брекетов,при наличии искусственных коронок. Порошок бывает разный по дисперсности, абразивности, поэтому повредить пломбу или коронку невозможно. Врач подбирает в конкретной ситуации скорость, нажим, технику. Всё очень индивидуально. Или специальной щеточкой с пастой (у нас используется профессиональная с цирконием) снимается пигментированный налет, а специальные средства напитывают ткань зуба.
— Какие современные материалы используются при постановке пломбы?
— Сейчас представлен целый спектр современных материалов для передних и жевательных зубов. Они выдерживают большую нагрузку, хорошо полируются, биосовместимы с тканью зуба. В нашей клинике используются композитные материалы, содержащие ультратонкий рентгеноконтрастный стеклокерамический наполнитель или кварцевый наполнитель, который имеет отражающие и преломляющие свет характеристики и соответствует оптическим характеристикам ткани зуба.
Проще говоря, это хамелеоны, которые могут подстраиваться под ткань определенного зуба. Поэтому реставрация получается неотличимой, а граница перехода в ткани зуба исчезает.
Есть и более дешевые, но очень хорошие, не уступающие более дорогим материалы.
— Если зубы уже надо реставрировать, что лучше — виниры или коронки?
— Выбор зависит от нескольких факторов. Восстанавливать зубы — особенно передние, фронтальные — можно композиционными винирами (прямым методом) или коронками, винирами (непрямой метод, изготавливается в зуботехнической лаборатории). Если разрушена, например, половина зуба, то восстановление будет сложным. Бывает, зуб уже леченый, уже несколько раз пломбы ставили, и пломбы выпадали. В этом случае надо комплексно подойти к реставрации, проконсультироваться со стоматологом-ортопедом. Возможно, нужны будут дополнительные исследования — компьютерная томография, иногда даже и анализ крови. Возможно, надо будет собрать консилиум со стоматологом-ортопедом, хирургом-имплантологом и обсудить ситуацию вместе.
Бывают очень разные и сложные случаи. Отсутствие жевательных зубов, неправильный прикус. Бывает истирание зубов из-за непроизвольного сжимания и скрежета зубами во сне — это называется бруксизм. В этом случае мы рекомендуем проконсультироваться у стоматолога-ортодонта, ортопеда. Показано изготовление капп или искусственных коронок. В случае с бруксизмом надо поднять височно-нижнечелюстной сустав, чтобы не было осложнений.
— Правда ли, что скрежет зубами связан с наличием глистов?
— Да, это может быть глистная инвазия. Причиной могут стать и нервные перегрузки, стрессы, неврологические проблемы. Зубы истираются до среднего слоя. Мы можем порекомендовать пациенту обратиться к неврологу.
— Только порекомендовать?
— Конечно. Прислушается он или нет — это уже его выбор. Так же и с другими врачами. Допустим, опущение десны может быть следствием эндокринологических заболеваний. А значит, надо сделать УЗИ щитовидной железы, проверить гормональный фон. Некариозные поражения зубов (клиновидный дефект, эрозия) могут быть связаны с проблемами желудочно-кишечного тракта. Или — хронический гайморит поражает зубы (и наоборот, нелеченные зубы провоцируют возникновение гайморита). Всё взаимосвязано.
— То есть, состояние зубов, полости рта связано с общим состоянием здоровья человека?
— Безусловно. Зубы — это же не отдельный орган, они находятся в системе органов человека. Все, что у нас внутри, связано с лимфой и кровью.
Приведу вам один конкретный пример. Врач-кардиолог поделилась клиническим случаем. Пациенту долго не могли вылечить эндокардит. Провели всевозможные исследования и направили его к стоматологу. Оказалось, что причиной был гнойный пародонтит, воспалительное заболевание тканей окружающих зуб, с нарушением структуры костной ткани. Был гной, который разносился с током крови и лимфой. Человека пролечили, санировали полость рта. Все методы борьбы с инфекцией дали положительную динамику и в лечении сердечного недуга.
— Можно ли повредить зубы неправильной чисткой?
— Да. Возвращаясь к профессиональной гигиене — надо учиться правильно чистить зубы, чтобы не было механических повреждений. Горизонтальная чистка передних и боковых зубов истирает зубы. Возможно, нужно всего лишь поменять щетку, или чистить зубы иначе. Стоматолог покажет и все объяснит пациенту, индивидуально подойдет к особенностям строения полости рта .
— Как найти «своего» стоматолога?
— Прежде всего, не надо бояться его выбрать.
Конечно, все мы разные по энергетике, по характеру. Печальный опыт бывает у всех, к каждому нужен свой подход. Но я уверена, что найти «своего» врача — не такая уж сложная задача. Главное, повторюсь, решиться и прийти. И после первой консультации наступит ясность и спокойствие.
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