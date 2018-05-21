— Алла Владимировна, по вашему опыту, люди по-прежнему боятся идти к стоматологам?

— Некоторые пациенты очень боятся прийти к стоматологу на прием. Первое, что я хотела бы посоветовать, — не слушать о чьем-то отрицательном опыте, о чьих-то плохих переживаниях. Главное — решиться, собраться, психологически настроиться. Ведь первый визит — это чаще всего знакомство с врачом, консультация. Когда уже произошел контакт с доктором, составлен и подсчитан план лечения, страх и «подвешенное» состояние уходят. Второй визит уже будет плановый. Пациент чувствует себя намного спокойнее, он проинформирован и готов начать лечение.

— Сейчас в интернете можно прочитать отзывы почти о любом враче. Не советуете их читать, прежде чем выбирать клинику или конкретного доктора?

— Вовсе нет. Это хорошо, что можно почитать отзывы о докторах, клинике и выбрать. Человек выбирает — и правильно делает, он будет более осведомленным и уверенным во время своего первого визита к доктору.