«Додо Пицца» — сеть пиццерий №1 в России.* На сегодняшний день в нашей сети уже больше 300 пиццерий, две из которых работают в Зеленограде. В Новом городе по адресу: ул. Каменка к. 1641, и в Старом городе в ТЦ «Савёлки».
Все знают и любят пиццу. Однако мало кто умеет делать пиццу стабильно хорошо. Мы создали систему, которая помогает нам делать стабильно вкусную пиццу на свежем тесте за 12 минут, при этом мы опираемся на стандарты и формулы. Контроль качества заложен в систему на всех этапах.
Мы трепетно относимся к тесту и никогда не замораживаем его, поэтому пицца получается вкусной и воздушной, с хрустящей корочкой.
Мы помогаем людям в разных жизненных сценариях: перекусить дома или на работе, пообедать не выходя из офиса, отметить праздник и встретиться с друзьями.
Открытость — один из наших основополагающих принципов и любой клиент заказавший у нас пиццу может посмотреть на нашем сайте в режиме он-лайн как её готовят именно для него. Наши пиццамейкеры соревнуются за качество пиццы, а курьеры — за скорость доставки.
Сила Додо — в доставке пиццы. В России у нас единый федеральный колл-центр 8 800 333 00 60, сайт dodopizza.ru и мобильное приложение для iOS и Android, заказы из которых попадают прямо на кухню.
Теперь главное — сохраняйте спокойствие, пожалуйста. Мы раздаем бесплатные пиццы. Пицца бесплатно вам, вашим друзьям и коллегам. Устанавливайте наше приложение на свой мобильный телефон и к первому заказу через него мы подарим вам пиццу Пепперони 25 см — просто положите в корзину любые продукты на минимальную сумму доставки 495 рублей, введите промокод 808 и пицца сама прыгнет к вам в корзину.
Приложение работает на всех устройствах. Можете скачать его в App Store и Play Market
И как всегда, доставим за 60 минут, а если опоздаем, то, подарим сертификат на большую бесплатную пиццу. Среднее время доставки по Зеленограду составляет 34 минуты.
* Додо Пицца — сеть пиццерий № 1 в России по доставке пиццы в 2016 году по данным из отчета Euromonitor International на май 2017 года
Сайт для заказа: https://dodopizza.ru/zelenograd
Телефон для заказа: 8 (800) 333-00-60
Запись на бесплатные мастер-классы и экскурсии: http://dodofriendly.ru
ВК: https://vk.com/dodo_zelenograd
Инстаграм: https://www.instagram.com/dodo_zelenograd
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