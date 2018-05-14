«Додо Пицца» — сеть пиццерий №1 в России.* На сегодняшний день в нашей сети уже больше 300 пиццерий, две из которых работают в Зеленограде. В Новом городе по адресу: ул. Каменка к. 1641, и в Старом городе в ТЦ «Савёлки».

Все знают и любят пиццу. Однако мало кто умеет делать пиццу стабильно хорошо. Мы создали систему, которая помогает нам делать стабильно вкусную пиццу на свежем тесте за 12 минут, при этом мы опираемся на стандарты и формулы. Контроль качества заложен в систему на всех этапах.