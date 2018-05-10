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Ресторан «Брецель»: «Весна в стиле Jazz» 10.05.2018 Ресторан «Брецель» Реклама

Jazz — это не просто музыкальное направление, а что-то больше, гениальное, душевное, эмоциональное. Композиции в классических и авторских джазовых аранжировках можно будет услышать в ресторане «Брецель». Каждый четверг в 19:30, начиная с 17 мая на сцене будут выступать музыканты разных форматов, с одним «но» — атмосферой джаза. Для посещения концертов, достаточно забронировать стол, никаких входных билетов не предполагается.

Только в «Брецель», только живой звук, только в четверг, только Jazz.

17 мая — джаз-бэнд «Москва»

24 мая — группа «Jazz Mind»

31 мая — группа «Twenty Fifty»

Зеленоград, корпус 1130

+7(499)214-00-34

+7(495)233-00-34

www.brecel.ru

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