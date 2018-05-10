Jazz — это не просто музыкальное направление, а что-то больше, гениальное, душевное, эмоциональное. Композиции в классических и авторских джазовых аранжировках можно будет услышать в ресторане «Брецель». Каждый четверг в 19:30, начиная с 17 мая на сцене будут выступать музыканты разных форматов, с одним «но» — атмосферой джаза. Для посещения концертов, достаточно забронировать стол, никаких входных билетов не предполагается.