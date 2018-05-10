Jazz — это не просто музыкальное направление, а что-то больше, гениальное, душевное, эмоциональное. Композиции в классических и авторских джазовых аранжировках можно будет услышать в ресторане «Брецель». Каждый четверг в 19:30, начиная с 17 мая на сцене будут выступать музыканты разных форматов, с одним «но» — атмосферой джаза. Для посещения концертов, достаточно забронировать стол, никаких входных билетов не предполагается.
Только в «Брецель», только живой звук, только в четверг, только Jazz.
17 мая — джаз-бэнд «Москва»
24 мая — группа «Jazz Mind»
31 мая — группа «Twenty Fifty»
Зеленоград, корпус 1130
+7(499)214-00-34
+7(495)233-00-34
www.brecel.ru
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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и рукоделия
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