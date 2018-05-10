Побывать в детском технопарке «Смарт-Парк» (Солнечная аллея, 8 корпус МИЭТа) приглашают зеленоградцев 11 и 12 мая в рамках городской акции «День без турникетов». Экскурсии будут бесплатными и рассчитаны на участников от 14 лет и старше. Предварительная регистрация открыта на сайте проекта «День без турникетов».
Начало экскурсий — 11 мая в 15:00, 16:00, 17:00, 12 мая в 10:00, 11:00, 12:00 В программе каждой экскурсии посещение лабораторий «Смарт-парка»: «Нано и микроэлектроника», «Нейроуправление робототехническими системами», «Биомедицинская техника» и «ИТ-системы энергосбережения». Запланированы и небольшие мастер-классы по 15-20 минут.
В экскурсиях могут принимать участие одновременно три группы по 20 человек. Контактный телефон организаторов — 8(499)720-8572.
Детский технопарк «Смарт-парк» открылся на базе МИЭТа в конце декабря 2017 года, став восьмым в сети детских технопарков Москвы. Предполагалось, что в феврале здесь стартуют образовательные курсы для школьников по микроэлектронике и электронной технике, биомедицине, нейроуправлению, IT и зондовой микроскопии. Партнёры «Смарт-парка» — зеленоградские компании «Нейроботикс», «Эсдиар», «Тепломир», Завод «Протон», Зеленоградский наноцентр.
В весенней акции «День без турникетов» столичного Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства участвуют не только детские технопарки, но и более 50 промышленных предприятий. Горожане смогут попасть на производства, пообщаться с известными фотографами, блогерами, артистами театра и кино, журналистами, посетить выставку индустриальной фотографии, открывшуюся с 16 апреля, а Чистопрудном бульваре, и поучаствовать в перформансах на территории производственных комплексов.
В 2018 году запланировано не менее четырех подобных акций. «Основной целью является в интересной увлекательной форме рассказать и показать москвичам одни из лучших, необычных и самых интересных предприятий московской промышленности, попасть на которые в обычном режиме практически невозможно», — отметил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин.
Зеленоградские предприятия, которые традиционно проводили у себя «День без турникетов» — «Микрон», «Ангстрем» — на этот раз не принимают участие в акции. Впрочем, экскурсии школьных групп они проводят регулярно, по договоренности со школами и учителями.
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