В экскурсиях могут принимать участие одновременно три группы по 20 человек. Контактный телефон организаторов — 8(499)720-8572.

Детский технопарк «Смарт-парк» открылся на базе МИЭТа в конце декабря 2017 года, став восьмым в сети детских технопарков Москвы. Предполагалось, что в феврале здесь стартуют образовательные курсы для школьников по микроэлектронике и электронной технике, биомедицине, нейроуправлению, IT и зондовой микроскопии. Партнёры «Смарт-парка» — зеленоградские компании «Нейроботикс», «Эсдиар», «Тепломир», Завод «Протон», Зеленоградский наноцентр.

В весенней акции «День без турникетов» столичного Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства участвуют не только детские технопарки, но и более 50 промышленных предприятий. Горожане смогут попасть на производства, пообщаться с известными фотографами, блогерами, артистами театра и кино, журналистами, посетить выставку индустриальной фотографии, открывшуюся с 16 апреля, а Чистопрудном бульваре, и поучаствовать в перформансах на территории производственных комплексов.

В 2018 году запланировано не менее четырех подобных акций. «Основной целью является в интересной увлекательной форме рассказать и показать москвичам одни из лучших, необычных и самых интересных предприятий московской промышленности, попасть на которые в обычном режиме практически невозможно», — отметил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин.

Зеленоградские предприятия, которые традиционно проводили у себя «День без турникетов» — «Микрон», «Ангстрем» — на этот раз не принимают участие в акции. Впрочем, экскурсии школьных групп они проводят регулярно, по договоренности со школами и учителями.