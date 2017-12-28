В новом детском технопарке «Смарт-парк», который открылся 22 декабря на базе МИЭТа (8 корпус), школьников научат основам электроники. Шесть образовательных курсов — по микроэлектронике и электронной технике, биомедицине, нейроуправлению, IT и зондовой микроскопии — стартуют в феврале для всех желающих. Трёхмесячные курсы предназначены для старшеклассников, вести их будут специалисты зеленоградских компаний-партнёров технопарка на примерах собственных разработок. Лучшим ученикам обещают дополнительные баллы для поступления в МИЭТ, целевое обучение и отложенные трудовые договора с компаниями.
«Технопарк станет площадкой, объединяющей современные проектные методики обучения и перспективные направления инженерии и науки с целью максимального вовлечения учащихся в инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность. Для МИЭТа это качественно новый этап развития предпрофессиональной подготовки учеников зеленоградских школ», — констатировали в зеленоградском университете.
Символическую ленточку на открытии «Смарт-парка» торжественно перерезали проректор по международной деятельности и работе с молодежью МИЭТ Дмитрий Коваленко, первый заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства (ДНПП) Москвы Алексей Артемов и зампрефекта Зеленограда Андрей Новожилов.
Индустриальные партнёры технопарка — зеленоградские компании «Нейроботикс», «Эсдиар», «Тепломир», Завод «Протон», Зеленоградский наноцентр - запустят в «Смарт-парке» курсы по своим высокотехнологичным направлениям деятельности: интеллектуальные сенсоры, искусственное сердце (биомедицина), нейроуправление (дистанционное нейропилотирование роботов и беспилотных летательных аппаратов), энергосберегающие IT-системы, зондовая микроскопия и «Создай свою микросхему».
Продолжительность каждого из курсов — 36 часов, три месяца. Вести занятия будут специалисты предприятий, отрабатывая со школьниками знания на практике — непосредственно на оборудовании и продуктах, которые разрабатывают и выпускают сами компании: сердечный насос, электронный микроскоп, микроэлектронные устройства, интеллектуальная система и датчики учёта энергоресурсов, нейрошлем и нейропилотируемая техника. Результатом каждого из курсов станет практическая работа школьников над проектами.
На торжественное открытие технопарка пригласили директоров зеленоградских школ и самих школьников, чтобы презентовать им новые программы — и получить «обратную связь»: впечатления и замечания.
В январе 2018 года курсы запустят для тестовых организованных групп из школ, чтобы отработать учебные планы. «В феврале начнется общая открытая запись для желающих в индивидуальном порядке. Пройти регистрацию можно будет на сайте МИЭТа», — рассказал Дмитрий Коваленко, отвечая на вопросы Zelenograd.ru.
МИЭТу, Зеленограду и школам города очень важно выстроить единую цепочку, в которой ребята, заканчивая школу, заранее профилируются и готовятся к поступлению в технические вузы, — «прежде всего, надеемся, в наш университет», отметил Коваленко, — чтобы затем прийти работать на зеленоградские предприятия. «В системе „школа — вуз — предпритие“ Зеленограда нам очень не хватало того звена, которым станет детский технопарк», — подчеркнул проректор МИЭТ.
В соглашении с ДНПП о развитии «Смарт-парка» запланированы солидные цифры по количеству слушателей-школьников, и по числу отложенных трудовых договоров, которые заключат компании с самыми талантливыми из них.
Лучшие ученики технопарка смогут также заработать льготы (дополнительные баллы за индивидуальные достижения) для поступления в МИЭТ, а предприятия совместно с МИЭТом на базе технопарка получат возможность развивать программу целевого набора.
«Детский технопарк стал вершиной работы, которая ведется в Зеленограде в области профориентации школьников, — подытожил Андрей Новожилов. — С помощью детского технопарка появится возможность перейти от отдельных занятий с молодыми зеленоградцами к системной организованной работе. Для школьников это будет отличной возможностью проверить свою увлеченность техническими науками, понять, хотят ли они развиваться в выбранном направлении дальше, поступать ли в технический вуз. Это и есть результат профориентационной работы».
Учебные лаборатории «Смарт-парка» — общие с Центром технологической поддержки образования (ЦТПО) МИЭТ, который заработал на базе МИЭТа четыре года назад. Его оснастили всем необходимым для проектной деятельности старшеклассников: компьютерами, системами программирования и проектирования, 3D-принтерами, приборами и станками. Здесь уже проходят занятия по направлениям «Робототехника», «Интернет вещей», «Школа аддитивных технологий», мастер-классы по 3D-технологиям и по робототехническому конструктору ТОЛК, разработанному в МИЭТе. Проводят занятия специалисты вуза.
Зеленоградский «Смарт-парк» стал восьмым детским технопарком в Москве, всего до конца года в столице их откроют 12 — по одному в каждом округе.
Адрес «Смарт-парка»: МИЭТ, корпус 8, этаж 2, автобусная остановка «Солнечная аллея».
Контакты: 8(499)720-8572, dt_smartpark@miee.ru
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В январе
-
Скидка на плитку 10%