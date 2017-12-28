В январе 2018 года курсы запустят для тестовых организованных групп из школ, чтобы отработать учебные планы. «В феврале начнется общая открытая запись для желающих в индивидуальном порядке. Пройти регистрацию можно будет на сайте МИЭТа», — рассказал Дмитрий Коваленко, отвечая на вопросы Zelenograd.ru.

МИЭТу, Зеленограду и школам города очень важно выстроить единую цепочку, в которой ребята, заканчивая школу, заранее профилируются и готовятся к поступлению в технические вузы, — «прежде всего, надеемся, в наш университет», отметил Коваленко, — чтобы затем прийти работать на зеленоградские предприятия. «В системе „школа — вуз — предпритие“ Зеленограда нам очень не хватало того звена, которым станет детский технопарк», — подчеркнул проректор МИЭТ.

В соглашении с ДНПП о развитии «Смарт-парка» запланированы солидные цифры по количеству слушателей-школьников, и по числу отложенных трудовых договоров, которые заключат компании с самыми талантливыми из них.

Лучшие ученики технопарка смогут также заработать льготы (дополнительные баллы за индивидуальные достижения) для поступления в МИЭТ, а предприятия совместно с МИЭТом на базе технопарка получат возможность развивать программу целевого набора.

«Детский технопарк стал вершиной работы, которая ведется в Зеленограде в области профориентации школьников, — подытожил Андрей Новожилов. — С помощью детского технопарка появится возможность перейти от отдельных занятий с молодыми зеленоградцами к системной организованной работе. Для школьников это будет отличной возможностью проверить свою увлеченность техническими науками, понять, хотят ли они развиваться в выбранном направлении дальше, поступать ли в технический вуз. Это и есть результат профориентационной работы».

Учебные лаборатории «Смарт-парка» — общие с Центром технологической поддержки образования (ЦТПО) МИЭТ, который заработал на базе МИЭТа четыре года назад. Его оснастили всем необходимым для проектной деятельности старшеклассников: компьютерами, системами программирования и проектирования, 3D-принтерами, приборами и станками. Здесь уже проходят занятия по направлениям «Робототехника», «Интернет вещей», «Школа аддитивных технологий», мастер-классы по 3D-технологиям и по робототехническому конструктору ТОЛК, разработанному в МИЭТе. Проводят занятия специалисты вуза.

Зеленоградский «Смарт-парк» стал восьмым детским технопарком в Москве, всего до конца года в столице их откроют 12 — по одному в каждом округе.

Адрес «Смарт-парка»: МИЭТ, корпус 8, этаж 2, автобусная остановка «Солнечная аллея».

Контакты: 8(499)720-8572, dt_smartpark@miee.ru