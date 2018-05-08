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Кристина Орбакайте споёт в Зеленограде 9 мая 08.05.2018 ZELENOGRAD.RU

На Центральной площади во время празднования Дня Победы выступят Кристина Орбакайте, группа «Республика», исполнители Алексей Воробьев, Согдиана, Саша Санта и оперный певец Дамир Басыров.

фото:izhlife.ru

«Республика» и Басыров выступят днем, а остальные артисты — после 18:55, когда пройдет минута молчания, сообщает портал правительства Москвы. Празднование на Центральной площади начнется уже в 13:00 с выступлений зеленоградских творческих коллективов, а с 17:00 начнется основная праздничная программа. С 10:00 на площади зазвучат песни военных лет, будет организована трансляция парада Победы на Красной площади.

8 мая с 22:00 закроют въезд на Центральную площадь с Московского и Центрального проспектов, оставшиеся на площади машины будут эвакуировать. 9 мая с 20:00 до 24:00 будет ограничено движение транспорта на Московском, Центральном проспектах и в Савелкинском проезде.

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