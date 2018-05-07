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День Победы в Зеленограде: концерт, «Бессмертный полк» и салют 07.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Празднование 9 мая в этом году сосредоточится в районе Центральной площади — между префектурой и ДК.

Концерт. В 17:00 праздник откроется торжественным митингом, а с 17:30 до 22:00 здесь пройдет концертная программа с шествием кадетов, воспитанников военно-патриотических клубов, выступлениями духовых оркестров и творческих коллективов.

Салют. Праздничный фейерверк запустят в парке Победы в 21:55, он продлится 8-10 минут.

Бессмертный полк. Колонна с портретами родственников-фронтовиков собирается в 16:00 возле ТЦ «Савелки» со стороны префектуры. Присоединиться к ней могут все желающие. Одновременно с 12:00 пройдет акция «Бессмертный полк онлайн»: будет работать палатка-студия, где все желающие смогут рассказать на видеокамеру историю своего родственника-фронтовика. Правда, с условием — «при себе иметь фотографии героя», сообщает префектура. В Москве шествие «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в 15:00 от Белорусского вокзала по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам до Красной площади.

Поесть. Будет работать полевая кухня, покажут военную технику. Для ветеранов в парке Победы традиционно будет работать ветеранский дворик. В магазинах рядом с Центральной площадью не будут продавать алкоголь и безалкогольные напитки в стеклянной таре

Транспорт. Судя по всему, въезд на Центральную площадь перекроют. О перекрытиях других улиц не сообщается. Незначительные ограничения могут быть 8 мая с 10:45 до 12:00, когда праздничная автоколонна поедет возлагать цветы и венки к памятникам войны. Какие улицы в Москве будут перекрыты в период празднования Дня Победы, можно уточнить на портале «Московский транспорт» — информация обновляется.

9 мая для всех ветеранов Великой Отечественной войны проезд на городском транспорте и в пригородных электричках будет бесплатным.

Парад. О трансляции парада с Красной площади не сообщается. Но, как обычно, по пути на парад над Зеленоградом пролетит боевая авиация. Её уже видели над городом во время репетиции парада.

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Обсуждение
Лиса Алиса
Вчера, 09:17
"9 мая для всех ветеранов Великой Отечественной войны проезд на городском транспорте и в пригородных электричках будет бесплатным."

Наше государство так благодарно ветеранам, что АЖ ЦЕЛЫЙ ОДИН ДЕНЬ в году ветераны могут пользоваться городским транспортом бесплатно! Это ж надо какая невиданная щедрость!
Свити ***
Вчера, 11:21
Бесплатный проезд конечно актуален! Вот срамота...
Майкл Маерс
Вчера, 14:15
Для чего интересно организовали "9 мая для всех ветеранов Великой Отечественной войны проезд на городском транспорте и в пригородных электричках будет бесплатным."? Ведь у ветеранов,пенсионеров и инвалидов и так проезд бесплатный. Лучше хотя бы тысяч по 100 подарили жмоты.
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