Зеленоградский университет стремится привлечь выпускников-«высокобалльников» — решением Ученого совета в 2018 году до 15 тысяч рублей в месяц увеличена в первом учебном семестре стипендия первокурсников, которые поступят в МИЭТ на бюджетное обучение с 250 и больше баллами ЕГЭ по трём предметам. Обычная стипендия первокурсников — около 2700 рублей, пояснили Zelenograd.ru в вузе.

Акция призвана увеличить количество «талантливых, трудолюбивых и нацеленных на плодотворную учебную и научную деятельность абитуриентов», как сообщает МИЭТ. «По сути, это те ребята, которые с большой долей вероятности будут в дальнейшем учиться в магистратуре и аспирантуре, поэтому мы решили, что с ними надо работать и поощрять их стремление к знаниям с самого начала» , — прокомментировал нововведение ответственный секретарь приёмной комиссии МИЭТ Александр Балашов.

В среднем поступающих с такими баллами ЕГЭ в МИЭТ — около десятка за приёмную кампанию. Всего этом году у вуза 711 бюджетных мест на 16 направлений подготовки по программам бакалавриата. Важен каждый дополнительный «отличник», и как перспективный студент, и как вклад в повышение граничных и средних баллов ЕГЭ, с которыми вузы участвуют в различных рейтингах.

После первого семестра и первой экзаменационной сессии размер стипендии пересмотрят в соответствии с полученными оценками: за все «пятерки» положена дальнейшая стипендия в 5000 рублей, «пятерки» с одной «четверкой» — 4000 рублей, если «четверок» больше — 3000 рублей. Студенты, демонстрирующие успехи в учебе, науке, спорте и общественной деятельности, могут претендовать на повышенную академическую стипендию в 7000 рублей.