Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
МИЭТ в пять раз повысил стипендию абитуриентам с высокими баллами ЕГЭ. Но только до первой сессии 11.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский университет стремится привлечь выпускников-«высокобалльников» — решением Ученого совета в 2018 году до 15 тысяч рублей в месяц увеличена в первом учебном семестре стипендия первокурсников, которые поступят в МИЭТ на бюджетное обучение с 250 и больше баллами ЕГЭ по трём предметам. Обычная стипендия первокурсников — около 2700 рублей, пояснили Zelenograd.ru в вузе.

Акция призвана увеличить количество «талантливых, трудолюбивых и нацеленных на плодотворную учебную и научную деятельность абитуриентов», как сообщает МИЭТ. «По сути, это те ребята, которые с большой долей вероятности будут в дальнейшем учиться в магистратуре и аспирантуре, поэтому мы решили, что с ними надо работать и поощрять их стремление к знаниям с самого начала» , — прокомментировал нововведение ответственный секретарь приёмной комиссии МИЭТ Александр Балашов.

В среднем поступающих с такими баллами ЕГЭ в МИЭТ — около десятка за приёмную кампанию. Всего этом году у вуза 711 бюджетных мест на 16 направлений подготовки по программам бакалавриата. Важен каждый дополнительный «отличник», и как перспективный студент, и как вклад в повышение граничных и средних баллов ЕГЭ, с которыми вузы участвуют в различных рейтингах.

После первого семестра и первой экзаменационной сессии размер стипендии пересмотрят в соответствии с полученными оценками: за все «пятерки» положена дальнейшая стипендия в 5000 рублей, «пятерки» с одной «четверкой» — 4000 рублей, если «четверок» больше — 3000 рублей. Студенты, демонстрирующие успехи в учебе, науке, спорте и общественной деятельности, могут претендовать на повышенную академическую стипендию в 7000 рублей.

 Реклама
Ресторан «Брецель»: «Весна в стиле Jazz» Объявления
Зеленоградский офис «МИЭЛЬ» приглашает воспользоваться услугами опытных специалистов при сделках с недвижимостью Объявления
Куда отправить ребенка летом? Зеленоградский лагерь «Жемчужный берег» предлагает отдых в уникальном месте Крыма Объявления
Салон красоты «Никор» предлагает сертификаты в подарок к любому празднику Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Реклама