15 мая магазину для шитья, вязания и рукоделия «Я Сама» 20 лет. Всем покупателям подарки! И весь май вас порадует приятными разнообразными скидками.

Уже 20 лет магазин «Я Сама» работает, отвечая всем потребностям и тенденциям рынка рукоделия, предлагая своим покупателям товары для шитья, вязания и рукоделия из Европы!