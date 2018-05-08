15 мая магазину для шитья, вязания и рукоделия «Я Сама» 20 лет. Всем покупателям подарки! И весь май вас порадует приятными разнообразными скидками.
Уже 20 лет магазин «Я Сама» работает, отвечая всем потребностям и тенденциям рынка рукоделия, предлагая своим покупателям товары для шитья, вязания и рукоделия из Европы!
В магазинах рукоделия «Я Сама» вы найдете уникальные товары для рукоделия от ведущих европейских марок: швейные машины и оверлоки, наборы для вышивания, пряжу для ручного вязания и валяния, наборы для создания авторской куклы и детского творчества, декупаж и бисероплетение, ткани и принадлежности для пэчворка, дизайнерская тесьма и ленты, готовый домашний текстиль и предметы интерьера, а также к вашим услугам мастерская по ремонту одежды.
Ждём вас в сети магазинов «Я САМА»:
Зеленоград
- Крюково, Привокзальная площадь, дом 1, строение 4 (салатовый павильон), телефон 8(499)738-61-31
пн 11:00—20:00, вт-пт 10:00—20:00, сб 10:00—19:00, вс 11:00-18:00
- ТЦ «Детский мир», Корпус 401, телефон 8(499)762-36-31
пн-пт 10:00—20:00, сб 10:00—19:00, вс 11:00-18:00
Приходите!
Сделайте себе подарок!
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В мае
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Скидки
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