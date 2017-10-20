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История старинного храма Михаила Архангела в Солнечногорском районе. Власти дали денег на его реставрацию 07.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Подмосковные власти выделили 38 миллионов рублей на восстановление кирпичной церкви — храма Михаила Архангела в деревне Тараканово, где венчался Александр Блок. Церковь была построена в 1755 году и почти разрушена после Великой Отечественной войны. Рассказываем историю этого старинного храма.

Проект окончательного внешнего вида храма
фото: arkhm-tarakanovo.cerkov.ru

Усадьба в деревне Тараканово находится в Солнечногорском районе рядом с Шахматово и входит сейчас в музей-заповедник Дмитрия Менделеева и Александра Блока. В конце XVII века владелец усадьбы построил деревянную церковь. Она сгорела, и в середине XVIII столетия капитан Иван Васильевич Тараканов получил грамоту на строительство в своей усадьбе нового каменного храма. Это оригинальный образец центрических храмов середины XVIII века, построенный в стиле барокко.

В 1928 году церковь закрыли и переоборудовали под клуб, сообщается на сайте храма. В 1930—1940 годах здание использовалось под овощехранилище. Во время Великой Отечественной войны церковь сильно пострадала от удара взрывной волны. Дальнейшее разрушение совершило время. До наших дней сохранился центральный восьмигранный объем и южный придел храма.

Храм с переменным успехом восстанавливают с 2007 года. Рядом с ним находится скульптурная композиция, посвященная Александру Блоку и Любови Менделеевой. В Тараканово сохранились земская школа и дом учителя блоковского времени. Сейчас объявлен конкурс на выполнение реставрационных работ. Завершить работы планируют к ноябрю.

История церкви в Тараканово во много схожа с историей Никольского храма в Зеленограде. Первый деревянный храм в честь святителя Николая Мирликийского был построен в 1756 году. В 1827 году владелец усадьбы Андрей Николаевич Долгоруков построил новую каменную церковь. Храм закрыли в середине 1930-х годов, в дальнейшем здание было заброшено и почти разрушено. Восстановление началось в конце 1980-х.

Недалеко от Зеленограда сохранилось несколько храмов-памятников зодчества XVI—XVIII вв.еков — в Андреевке, Чашниково, Сходне, Середниково, Льялово. Все они реставрировались или капитально перестраивались.

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