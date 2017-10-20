Усадьба в деревне Тараканово находится в Солнечногорском районе рядом с Шахматово и входит сейчас в музей-заповедник Дмитрия Менделеева и Александра Блока. В конце XVII века владелец усадьбы построил деревянную церковь. Она сгорела, и в середине XVIII столетия капитан Иван Васильевич Тараканов получил грамоту на строительство в своей усадьбе нового каменного храма. Это оригинальный образец центрических храмов середины XVIII века, построенный в стиле барокко.

В 1928 году церковь закрыли и переоборудовали под клуб, сообщается на сайте храма. В 1930—1940 годах здание использовалось под овощехранилище. Во время Великой Отечественной войны церковь сильно пострадала от удара взрывной волны. Дальнейшее разрушение совершило время. До наших дней сохранился центральный восьмигранный объем и южный придел храма.