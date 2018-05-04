Переход через Московский проспект будет расположен не по-диагонали, как сейчас, а перпендикулярно остановке, рассказали Zelenograd.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Его сдвинут ближе к выезду из Зеленограда. На островке безопасности сделают асфальтированную пешеходную дорожку с пешеходными ограждениями. Переход через Никольский проспект останется на том же месте, где сейчас.

Существующий переход у пересечения Никольского проезда и Московского проспекта опасен для пешеходов, признали местные власти еще в 2014 году. Решение перенести переход было закреплено в решении префектуры от 9 декабря 2015 года. Но все это время решалось, в какую программу включить эти работы (и, соответственно, кто выделит деньги). Недавним решением совета депутатов района Савелки на переделку переходов на пересечении Никольского проезда и Московского проспекта выделено более миллиона рублей из средств стимулирования управы — это деньги, полученные от собранных штрафов и налогов, которые можно использовать для благоустройства.

Управа нашла деньги и для устройства новой «зебры» на Яблоневой аллее напротив магазина «Атак». В прошлом году делали проект, поскольку в этом месте расположены магистральная тепловая сеть с охранной зоной в 5 метров, кабельные, водопроводные и канализационные сети. Плюс, устройство перехода по ГОСТу требует установки опоры освещения. «Зебру» решено сделать, потому что люди упорно перебегают в этом месте дорогу. На эти работы выделено 527 тысяч рублей.