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Опасную диагональную «зебру» на Московском проспекте заменят на обычную 04.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Чтобы попасть из 5 микрорайона на остановку 12-го автобуса в Никольском проезде, надо перейти две «зебры», а люди предпочитают срезать путь, идя через проезжую часть наискосок, — что опасно. У властей нашлись деньги, чтобы сделать дополнительные переходы в этом месте.

Переход через Московский проспект будет расположен не по-диагонали, как сейчас, а перпендикулярно остановке, рассказали Zelenograd.ru в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Его сдвинут ближе к выезду из Зеленограда. На островке безопасности сделают асфальтированную пешеходную дорожку с пешеходными ограждениями. Переход через Никольский проспект останется на том же месте, где сейчас.

Существующий переход у пересечения Никольского проезда и Московского проспекта опасен для пешеходов, признали местные власти еще в 2014 году. Решение перенести переход было закреплено в решении префектуры от 9 декабря 2015 года. Но все это время решалось, в какую программу включить эти работы (и, соответственно, кто выделит деньги). Недавним решением совета депутатов района Савелки на переделку переходов на пересечении Никольского проезда и Московского проспекта выделено более миллиона рублей из средств стимулирования управы — это деньги, полученные от собранных штрафов и налогов, которые можно использовать для благоустройства.

Управа нашла деньги и для устройства новой «зебры» на Яблоневой аллее напротив магазина «Атак». В прошлом году делали проект, поскольку в этом месте расположены магистральная тепловая сеть с охранной зоной в 5 метров, кабельные, водопроводные и канализационные сети. Плюс, устройство перехода по ГОСТу требует установки опоры освещения. «Зебру» решено сделать, потому что люди упорно перебегают в этом месте дорогу. На эти работы выделено 527 тысяч рублей.

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Обсуждение
Kill Digit
3 часа назад
Откройте уже фонд что-ли, что бы жители сами могли скидываться на решение насущных проблем. А то собирать деньги на 2 дня работ бульдозера и камаз гравия с асфальтом с течении почти 5 лет, как-то смешно...

А самое удивительное будет, если вместо прокладки диагональной прокладки дорожки на островке на конечном участке лишь сделают Г-образный аппендикс, тогда вообще не понятно зачем надо было искать деньги, ведь работ и того меньше, а зебру всё равно каждый год перерисовывают и как её рисовать без разницы (хоть перпендикулярно, хоть по диагонали).
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