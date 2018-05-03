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«Мисс МИЭТ» участвует в конкурсе «Мисс студенчество Москвы». Голосуйте за Викторию Сапункову 03.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Победительница прошлогоднего конкурса «Мисс МИЭТ'17» Виктория Сапункова по традиции представляет МИЭТ и Зеленоград на конкурсе «Мисс студенчество Москвы». Университет приглашает зеленоградцев поддержать Викторию в онлайн-голосовании за титул Miss media Moscow 2018 в рамках конкурса. Она не только умница и красавица, но и начинающий специалист в области электроники, журналист и ведущая МИЭТ-ТВ, спортсменка и волонтёр.

На личной странице конкурса Miss media Moscow 2018 Виктория рассказывает о себе: она заканчивает четвёртый курс бакалавриата в МИЭТе по технической специальности и уже работает в компании по разработке и производству чипов (дискретных транзисторов, микроконтроллеров и микропроцессоров). Одновременно она ведущая МИЭТ-ТВ с опытом работы корреспондентом. Одиннадцать лет занималась художественной гимнастикой и является кандидатом в мастера спорта, шесть лет отдала танцам и имеет призы танцевальных фестивалей, три года училась в художественной школе. Участвует в волонтёрской работе: в благотворительных акциях, программах, форумах и внутривузовских мероприятиях, в донорском движении.

«Иногда я так погружаюсь в решение каких-либо дел и проблем, что не могу ни на минуту позволить себе отдохнуть и расслабиться. Это и хорошо и плохо, конечно. Я учусь балансировать» , — пишет Виктория. И добавляет о конкурсе: «Смело могу сказать, что чувствую себя максимально комфортно во всей этой суете. Всё, что я ожидала получить, в большей степени уже получено. Это, конечно же, эмоции от мероприятий, встреч с интересными людьми, общения в новом коллективе, репетиций. И все мои ожидания направлены на успешное выступление. Очень хочу оправдать и свои надежды, и надежды дорогих мне людей, которые верят в мои силы и болеют всей душой».

«Мисс МИЭТ'17» выбрали на конкурсе красоты и талантов в марте прошлого года — восемь финалисток готовились целый месяц к испытаниям, в числе которых были не только дефиле в красивых платьях, но и творческие номера, интеллектуальный конкурс и даже впервые — кулинарный конкурс тортов, которые тоже оценивали на вкус и качество члены жюри. Темой шоу, собравшего многочисленных зрителей в ДК МИЭТ, стал фильм «Великий Гэтсби» и атмосфера Америки довоенных 1920-х годов.

Виктория Сапункова представила хореографический номер с зонтиками вместе со своей группой поддержки, а на окончательное решение судей повлиял кулинарный конкурс, как признался председатель жюри Дмитрий Коваленко, — Виктория получила титул «Мисс Грация» и титул Мисс МИЭТ.

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