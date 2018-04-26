На 3-х этажах ТЦ Грин расположены самые популярные и известные торговые марки, которые проводят сейчас сезонные Акции и распродажи, скидки на коллекции достигают 50%. Интересные предложения в салонах электроники и связи «Эльдорадо», «Мегафон», «Билайн», ТЕЛЕ 2. На первом этаже открыт магазин здорового питания «МясновЪ», где представлен широкий ассортимент товаров фермерского производства, мясо и полуфабрикаты, молочные продукты, выпечка. В МясновЪ Вы можете сделать предварительный заказ мясных продуктов, которые привезут перед праздником на указанное Вами число.

В магазине «Отдохни» — большой выбор вин, крепкого алкоголя, пива и безалкогольных напитков из стран Европы и Нового Света. Поставки натуральных напитков осуществляются напрямую от производителей, что позволяет гарантировать качество предлагаемого товара и устанавливать лучшие для покупателей цены. Есть возможность предварительного заказа.

Для детей представлен широкий выбор одежды, обуви, развивающих игрушек, товаров народного творчества. Большие скидки в магазинах «Кораблик», «O`Detto», ELC-Центр раннего развития, «Школьная пора» и др.

Приобрести мужские и женские сумки, кожгалантерею Вы можете в фирменном магазине LEO VENTONI, товары для дома — в супермаркете парфюмерии и косметики «ЭЛИЗЭ». Также на территории ТЦ «ГРИН» вы найдете магазины женской, мужской одежды и обуви известных брендов, таких как «Zolla», «ТВОЕ», «Милабель», «АННА», «Модная одежда», «Calipso», «Rieker», «VIGOSS».

Вы можете приобрести подарки, сувениры, элитный парфюм, ювелирные изделия и подарочные изделия церковной утвари в салонах «Семицвет» и «София».

Кроме того, в помещении торгового центра расположены аптека сети «ГорЗдрав», магазин оптики «Очкарик», банкоматы «Сбербанк» и «МКБ».

Зеленоград, корпус 1550.

ТЦ «Грин»