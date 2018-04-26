В «Модном подвале» ТЦ Грин г. Зеленограда, 20 апреля 2018 г. открылся магазин модной одежды «Simonja».
Магазин предлагает большой выбор классических мужских рубашек, элегантных мужских костюмов, пиджаков, брюк и джинсов производства Италии и Турции.
Линия женской одежды представлена разнообразным ассортиментом платьев, костюмов, брюк, юбок и блузок городского стиля. Вы будете приятно удивлены широким ассортиментом и доступными ценами. Будьте модными с «Simonja».
В ассортименте бренда разнообразные украшения на любой вкус, изделия высокого качества и по демократичной цене. Представлен широкий выбор серебряных колец, сережек, цепей, колье, подвесок, браслетов и брошей со вставками из натуральных камней. Используются драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни, такие как агат, авантюрин, аметист, топаз, горный хрусталь, гранат, жемчуг, бирюза, коралл, оникс, изумруд, марказит, перламутр, рубин, сапфир, хризолит, циркон. Отдельное место занимают коллекции с ювелирной эмалью — последним модным трендом.
Бренд SKAZKA Natali Romanovoi предлагает так же актуальные украшения и аксессуары для мужчин — кольца и печатки, цепи, лаконичные подвески и браслеты с декоративными элементами из оникса, кожи, чернения и фианитов.
Большая коллекция наручных часов — мужских и женских. Если Вы подыскиваете подарок для близкого человека, наша рекомендация — подарите выбор! Всегда в наличии подарочные сертификаты номиналом 500, 1000, 3000 и 5000 руб. Прямо сейчас действует акция «1+1=3». Получить украшение бесплатно — легко! Приходите в магазин SKAZKA, выбирайте 2 изделия и получите третье В ПОДАРОК!
Так же 1 мая открытие летней веранды «Якитория» — где всегда вкусно и стильно!
В Кофейне -кондитерской «DESSERT», вы сможете купить натуральные десерты на любой вкус: пирожные, эклеры, печенье, пастилу, круассаны с различными начинками и многое другое. Также предлагается большой выбор кофейных напитков, чая и молочных коктейлей.
В VIGOSS в ТЦ «ГРИН» (Модный Подвал) действуют cкидки:
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В ювелирном салоне Семицвет большой выбор ювелирных изделий и украшений из золота и серебра. Скидка от 20 до 40% на ювелирные изделия в золоте. Скидка 20% на серебряные изделия и часы При покупке 5ого изделия нашей сети — скидка 50% В продаже появились подарочные сертификаты номиналом 3000, 5000, и 10000 рублей
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Ресторан «Якитория» приглашает любителей японской кухни провести приятно время в кругу друзей, отметить торжество или праздник, просто вкусно покушать, выпить чай, кофе и коктейли. 1 мая 2018 года открытие летней веранды «Якитория».
На 3-х этажах ТЦ Грин расположены самые популярные и известные торговые марки, которые проводят сейчас сезонные Акции и распродажи, скидки на коллекции достигают 50%. Интересные предложения в салонах электроники и связи «Эльдорадо», «Мегафон», «Билайн», ТЕЛЕ 2. На первом этаже открыт магазин здорового питания «МясновЪ», где представлен широкий ассортимент товаров фермерского производства, мясо и полуфабрикаты, молочные продукты, выпечка. В МясновЪ Вы можете сделать предварительный заказ мясных продуктов, которые привезут перед праздником на указанное Вами число.
В магазине «Отдохни» — большой выбор вин, крепкого алкоголя, пива и безалкогольных напитков из стран Европы и Нового Света. Поставки натуральных напитков осуществляются напрямую от производителей, что позволяет гарантировать качество предлагаемого товара и устанавливать лучшие для покупателей цены. Есть возможность предварительного заказа.
Для детей представлен широкий выбор одежды, обуви, развивающих игрушек, товаров народного творчества. Большие скидки в магазинах «Кораблик», «O`Detto», ELC-Центр раннего развития, «Школьная пора» и др.
Приобрести мужские и женские сумки, кожгалантерею Вы можете в фирменном магазине LEO VENTONI, товары для дома — в супермаркете парфюмерии и косметики «ЭЛИЗЭ». Также на территории ТЦ «ГРИН» вы найдете магазины женской, мужской одежды и обуви известных брендов, таких как «Zolla», «ТВОЕ», «Милабель», «АННА», «Модная одежда», «Calipso», «Rieker», «VIGOSS».
Вы можете приобрести подарки, сувениры, элитный парфюм, ювелирные изделия и подарочные изделия церковной утвари в салонах «Семицвет» и «София».
Кроме того, в помещении торгового центра расположены аптека сети «ГорЗдрав», магазин оптики «Очкарик», банкоматы «Сбербанк» и «МКБ».
Зеленоград, корпус 1550.
ТЦ «Грин»
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8(499)502-50-05
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