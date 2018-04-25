Возле дома 45 в поселке Андреевка обнаружили ручную гранату Ф-1. Об этом Zelenograd.ru сообщили очевидцы в среду, 25 апреля, около трех часов дня. Полиция и МЧС выехали на место.
Ф-1, она же «фенюша» и «лимонка», — ручная противопехотная оборонительная граната, которая уже более 70 лет присутствует в российском вооружении.
Полиция пока не комментирует «возраст» находки.
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