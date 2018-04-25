Кнопками для вызова зеленого сигнала для пешеходов оборудовали еще два светофора переходов на пересечении Георгиевского проспекта и улиц Каменка и Андреевка. Если кнопку не нажать, зеленый не загорится. Пешеходам и водителям надо быть внимательными.

Там, где установлены такие кнопки, уложены и индуктивные петлевые детекторы. Это значит, что светофор переключает фазы не стандартно, в заданном режиме — например, каждые 40 секунд, — а в зависимости от транспортного потока, сокращая тем самым время простоя машин на запрещающий сигнал. При нажатии кнопки пешеходом зеленый свет для перехода дороги загорится не сразу, но с большой вероятностью быстрее, чем при стандартном переключении сигналов.



Светофоры с кнопками в Зеленограде также работают у остановки «Спортивная школа» (между корпусами 350 и 606), на пересечении Московского проспекта с улицей Юности, возле переходов на пересечении Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы, 2-го Западного проезда и проспекта генерала Алексеева, улиц Заводская и Радио, возле музыкальной школы на Панфиловском проспекте, около остановок «Дом мебели» на Панфиловском и «Фабрика-прачечная» на Сосновой аллее, у пересечения Георгиевского проспекта и улицы летчицы Тарасовой, возле остановки «Кинотеатр «Электрон», у ледового дворца «Орбита» и 7-го торгового на Сосновой аллее, на пересечении Сосновой и Озерной аллей, на кругу у площади Юности.



Пешеходы медленно привыкают к кнопкам. Некоторые долго стоят на переходах и не понимают, почему не включается зеленый. А потом выходят на проезжую часть, решив, что светофор сломался. Свидетелем такого «ступора» стал недавно корреспондент Zelenograd.ru: трое мужчин пытались перейти улицу летчика Полагушина, но кнопку в упор не видели.