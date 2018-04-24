Девятилетняя девочка попала под машину, переходя дорогу по «зебре» на «зеленый» для пешеходов.

ДТП произошло около 15:40 в субботу, 21 апреля, сообщает полиция.

Автомобиль Kia Sportage под управлением 36-летней жительницы Пензенской области следовал по Московскому проспекту в сторону улицы Юности. Напротив корпуса 606 женщина выехала на пешеходный переход, несмотря на красный сигнал светофора, и сбила ребенка.

Девочку госпитализировали в столичную детскую больницу с травмами различной степени тяжести.