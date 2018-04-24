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Столетнему зеленоградцу чиновники подарили одинаковые фарфоровые часы на разные юбилеи 24.04.2018 ZELENOGRAD.RU

В конце прошлого года жители района Савелки, супруги Королевы — Вера Васильевна и Александр Иванович — отпраздновали «коронную» свадьбу, 75-летие семейной жизни. Власти подарили им неработающие часы в фарфоровом футляре. Точно такие же часы Александр Иванович получил в апреле на свое столетие. Он долго смеялся.

О бессмысленном двойном подарке в префектуру написала дочь Королевых. В ноябре на уникальную дату супружеской жизни они получили поздравительное письмо мэра, цветы и подарок от социальной защиты. Подарком оказались часы. Батареек в комплекте не было, поэтому они не работали.

Через пять месяцев, 21 апреля, Александру Ивановичу исполнилось сто лет.

«Управа отметила этот день подарком — такими же часами в фарфором футляре, также без батарейки. Но мы заранее батарейки купили для отца, так как знали, чего ждать, — написала дочь Королевых. — Отец очень долго смеялся — у кого склероз, точно не у него».

Женщина отметила, что её отец ни в чем не нуждается, но внимание к ветерану бесценно. Как настоящая забота, а не формальные, для галочки, штампованные подарки.

Раньше закупкой подарков для юбиляров-долгожителей занимались районные управы. Например, в 2015 году управа района Савелки закупила для поздравления ветеранов и долгожителей пледы, кухонные комбайны, соковыжималку для цитрусовых. Затем этим стал заниматься департамент труда и соцзащиты. Централизованные закупки почему-то предполагают два варианта подарков — сервиз с государственной символикой или такие же часы. Кому что достается — как видим, даже два раза. В прошлом году департамент потратил 44 миллиона рублей на закупку подарочных сервизов для 15 тысяч ветеранов-юбиляров, которым исполнилось 90 лет и больше. Чайный сервиз из 14 предметов с изображением российского герба и флага вместе с праздничной коробкой стоит около трех тысяч рублей.

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Обсуждение
Александра Евдокимова
Вчера, 17:20
Отцу моей знакомой на 90-летие, простите, слепому и глухому беспомощному старику, от управы подарили огнетушитель. Она отнесла и положила на стол главе управы. Никто даже не извинился. Почему никто из чиновников не несет никакой ответственности за такие издевательства? Ни материальной, ни должностной? В конце концов, просто человеком можно быть на своем месте? Такое впечатление, что их выращивают в специальном питомнике, как рассаду.Нормальные люди такими быть не могут.
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