В конце прошлого года жители района Савелки, супруги Королевы — Вера Васильевна и Александр Иванович — отпраздновали «коронную» свадьбу, 75-летие семейной жизни. Власти подарили им неработающие часы в фарфоровом футляре. Точно такие же часы Александр Иванович получил в апреле на свое столетие. Он долго смеялся.

О бессмысленном двойном подарке в префектуру написала дочь Королевых. В ноябре на уникальную дату супружеской жизни они получили поздравительное письмо мэра, цветы и подарок от социальной защиты. Подарком оказались часы. Батареек в комплекте не было, поэтому они не работали.

Через пять месяцев, 21 апреля, Александру Ивановичу исполнилось сто лет.

«Управа отметила этот день подарком — такими же часами в фарфором футляре, также без батарейки. Но мы заранее батарейки купили для отца, так как знали, чего ждать, — написала дочь Королевых. — Отец очень долго смеялся — у кого склероз, точно не у него».

Женщина отметила, что её отец ни в чем не нуждается, но внимание к ветерану бесценно. Как настоящая забота, а не формальные, для галочки, штампованные подарки.

Раньше закупкой подарков для юбиляров-долгожителей занимались районные управы. Например, в 2015 году управа района Савелки закупила для поздравления ветеранов и долгожителей пледы, кухонные комбайны, соковыжималку для цитрусовых. Затем этим стал заниматься департамент труда и соцзащиты. Централизованные закупки почему-то предполагают два варианта подарков — сервиз с государственной символикой или такие же часы. Кому что достается — как видим, даже два раза. В прошлом году департамент потратил 44 миллиона рублей на закупку подарочных сервизов для 15 тысяч ветеранов-юбиляров, которым исполнилось 90 лет и больше. Чайный сервиз из 14 предметов с изображением российского герба и флага вместе с праздничной коробкой стоит около трех тысяч рублей.