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В Солнечногорске зафиксирована самая низкая по Подмосковью температура воздуха 23.04.2018 ZELENOGRAD.RU

В ночь на понедельник, 23 апреля, столбики термометров почти повсеместно в регионе «ушли в минусы». Но самым холодным утро выдалось для Солнечногорска.

По состоянию на 6 утра в соседнем с Зеленоградом городе температура воздуха достигала -3 оС, в Москве в это время было -0,5 оС, сообщает центр погоды «Фобос».

Центр прогнозирует, что заморозки в Подмосковье сохранятся и в ночь на вторник. Понижение температуры до минусовых отметок связано с тем, что шествие холодных арктических воздушных масс на юг сопровождается малооблачной и тихой погодой.

Снег в Зеленограде, 22 апреля 2018 г.
Garik Karan / vk.com/zelaoauto
Снег в Зеленограде, 22 апреля 2018 г.
Garik Karan / vk.com/zelaoauto

Последствия прошедшего накануне снега и заморозков в полной мере ощутили на себе зеленоградские автомобилисты. Гололед на дороге в промзоне Алабушево привел к массовым авариям и перекрытию Алабушевской улицы. Будьте осторожнее!

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