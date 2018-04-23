В ночь на понедельник, 23 апреля, столбики термометров почти повсеместно в регионе «ушли в минусы». Но самым холодным утро выдалось для Солнечногорска.

По состоянию на 6 утра в соседнем с Зеленоградом городе температура воздуха достигала -3 оС, в Москве в это время было -0,5 оС, сообщает центр погоды «Фобос».

Центр прогнозирует, что заморозки в Подмосковье сохранятся и в ночь на вторник. Понижение температуры до минусовых отметок связано с тем, что шествие холодных арктических воздушных масс на юг сопровождается малооблачной и тихой погодой.